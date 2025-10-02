Uğurcan kalmak istemedi

Doğan: Uğurcan bizim kaptanımızdı. Bizim aklımızdan Uğurcan'ın böyle bir talebi olacağı geçmiyordu. Uğurcan sezon sonunda benimle yaptığı görüşmede artık Trabzon'da oynamak istemediğini, İstanbul kulübü de olsa Avrupa kulübü de olsa gitmek istediğini belirtince, o saatten sonra benim açımdan başka bir süreç başladı. Ben ayrılmasını istemezdim. Ama takımın kaptanı, sahada takım Uğurcan'a emanet. Ve emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa artık, başkan olarak her türlü tedbiri almak ve maksimum getiriyi getirmekle yükümlü. Kulübümüze tarihi bir rakam kazandırıldı.
Doğan: Uğurcan bizim kaptanımızdı. Bizim aklımızdan Uğurcan'ın böyle bir talebi olacağı geçmiyordu. Uğurcan sezon sonunda benimle yaptığı görüşmede artık Trabzon'da oynamak istemediğini, İstanbul kulübü de olsa Avrupa kulübü de olsa gitmek istediğini belirtince, o saatten sonra benim açımdan başka bir süreç başladı. Ben ayrılmasını istemezdim. Ama takımın kaptanı, sahada takım Uğurcan'a emanet. Ve emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa artık, başkan olarak her türlü tedbiri almak ve maksimum getiriyi getirmekle yükümlü. Kulübümüze tarihi bir rakam kazandırıldı.