CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulunuyor. Doğan'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 13:06 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 13:36
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Doğan'ın sözlerini haberimizden takip edebilirsiniz...

"UĞURCAN'IN GİTMEK İSTEYECEĞİNİ BİLMİYORDUK"

"Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'a çok önemli hizmetleri oldu, giderken de çok önemli bir para kazandırarak gitti. Benim aklımdan böyle bir ayrılık geçmezdi ama kendisi gitmek istediğini belirtince bizim için farklı bir süreç işledi."

SAUL NIGUEZ TRANSFERİ HAKKINDA

"Saul Niguez ile prensipte anlaşmıştık, fakat ailevi sebepler ve maddi beklentilerdeki değişiklikler önümüze çıktı. Oyuncu için uçak göndermiştik, geri gelmesini söyledim. Biz kimsenin nazını çekemeyiz. Gönlü Trabzonspor'da olmayan kimseyi ne alırım ne de takımda tutarım."

"ONANA'DAN ÇOK MEMNUNUZ"

"Onana aramıza yeni katıldı, teknik ekip ve bizler çok memnunuz. Oyuncu Trabzon'dan memnunsa, teknik kadromuz memnunsa yıl sonu ne yapabiliriz göreceğiz."

"FATİH TEKKE'NİN YANINDA OLMALIYIZ"

"Trabzonspor artık problemleri aşmak zorunda. Sürekliliği sağlamak zorundayız. Fatih Tekke'nin yanında olup takımı birlikte geliştirmemiz lazım. Bu seneki transferlerin tamamını, kafamızdaki planlamaya göre yaptık."

"MHK TÜRK FUTBOLUNUN KANAYAN YARASI"

"MHK, Türk futbolunun kanayan yarası. Kulüpler Birliği'nde hemen hemen tüm kulüplerimiz rahatsız."

ASpor CANLI YAYIN

"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!"
G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme!
DİĞER
“Aynadaki Yabancı” Cumartesi başlıyor!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı
G.Saray kasasını doldurdu!
Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" "G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" 12:53
Doğan konuşuyor | CANLI Doğan konuşuyor | CANLI 12:27
Sergen Yalçın'ın derbi kozu Rafa Silva! Sergen Yalçın'ın derbi kozu Rafa Silva! 12:26
Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı detayları Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı detayları 12:21
Altınordu ile TFF işbirliğine gidiyor Altınordu ile TFF işbirliğine gidiyor 12:14
Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti! Liverpool'a gol atan Osimhen tarihe geçti! 12:08
Daha Eski
Mbappe’den Arda Güler övgüsü! Mbappe’den Arda Güler övgüsü! 12:07
Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde... Abraham'ın durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde... 11:54
FIFPRO’dan oyuncu sağlığı raporu! FIFPRO’dan oyuncu sağlığı raporu! 11:52
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı detayları! Borussia Dortmund-Athletic Bilbao maçı detayları! 11:49
Uğurcan'ın kurtarışı gecenin en iyilerinden! Uğurcan'ın kurtarışı gecenin en iyilerinden! 11:37
F.Bahçe'de Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Duran bilmecesi! 11:24