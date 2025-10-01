Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Doğan'ın sözlerini haberimizden takip edebilirsiniz...

"UĞURCAN'IN GİTMEK İSTEYECEĞİNİ BİLMİYORDUK"

"Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'a çok önemli hizmetleri oldu, giderken de çok önemli bir para kazandırarak gitti. Benim aklımdan böyle bir ayrılık geçmezdi ama kendisi gitmek istediğini belirtince bizim için farklı bir süreç işledi."

SAUL NIGUEZ TRANSFERİ HAKKINDA

"Saul Niguez ile prensipte anlaşmıştık, fakat ailevi sebepler ve maddi beklentilerdeki değişiklikler önümüze çıktı. Oyuncu için uçak göndermiştik, geri gelmesini söyledim. Biz kimsenin nazını çekemeyiz. Gönlü Trabzonspor'da olmayan kimseyi ne alırım ne de takımda tutarım."

"ONANA'DAN ÇOK MEMNUNUZ"

"Onana aramıza yeni katıldı, teknik ekip ve bizler çok memnunuz. Oyuncu Trabzon'dan memnunsa, teknik kadromuz memnunsa yıl sonu ne yapabiliriz göreceğiz."

"FATİH TEKKE'NİN YANINDA OLMALIYIZ"

"Trabzonspor artık problemleri aşmak zorunda. Sürekliliği sağlamak zorundayız. Fatih Tekke'nin yanında olup takımı birlikte geliştirmemiz lazım. Bu seneki transferlerin tamamını, kafamızdaki planlamaya göre yaptık."

"MHK TÜRK FUTBOLUNUN KANAYAN YARASI"

"MHK, Türk futbolunun kanayan yarası. Kulüpler Birliği'nde hemen hemen tüm kulüplerimiz rahatsız."