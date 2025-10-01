Şampiyon Yavuz Sultan Selim

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği Gençlig Liseler Arası Futbol Turnuvası büyük bir heyecan ve coşkuyla sona erdi. Turnuvada Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, gösterdiği üstün performans ve inanç dolu mücadeleyle Türkiye Şampiyonu oldu. Finalde Uşak Spor Lisesi'nin 7-1 yenen Trabzon ekibi mutlu sona ulaştı. TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Hakan Özgören, şampiyonluk sonrası, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e, Trabzon İl Spor Müdürü Lokman Arıcı'ya ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'a gençlere ve spora verdikleri katkılardan ötürü teşekkür etti.