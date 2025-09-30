CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını 30 Eylül Salı günü saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo mavililer, 1 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

