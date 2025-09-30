Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını 30 Eylül Salı günü saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo mavililer, 1 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.