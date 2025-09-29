Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Onuachu'nun sakatlanması durumunda...

Trabzonspor'da Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Zecorner Kayserispor ile oynanacak maç öncesi hazırlıklar sürdürüyor. Bordo mavililerde gerçekleştirilen antrenmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte ifadeler...

"EN AZ İKİ KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

(Penaltı yorumunun gündem olması hakkında)

"İzlemeden söylemiştim. İzleyince hakemin kararı doğru gözüküyor. Ama çok enteresan bir şey, gündem olması enteresan. Gündem olması gereken şey, penaltı pozisyonundan çok daha yakın Onuachu'nun pozisyonları var. İlk yarıda 7 veya 8 pozisyon var. Bu pozisyonları ilk gördüğümde, televizyondaki ile alakası yok. Müdahale yapan oyuncuya, kulübemdeki hocalar çok ciddi reaksiyonlar verdi ve ben devam et dedim rakip oyuncuya. Eve gelip izlediğimde ise Onuachu'yu savunan oyuncunun en az 2 kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Hakemlerin bunlara göz yummaması gerekiyor. Pozisyonun gereği neyse uyarıysa uyarı, kartsa kart. Gündem bu olması gerekirken, gündem 'Fatih Hoca bunu dedi' oldu."

"ONUACHU'NUN SAKATLANMASI DURUMUNDA..."

"Onuachu'nun sakatlanması durumunda biz güç kaybedebiliriz. Müdahale tabii ki olacak. Ama savunan oyuncu tarafından sırttan çok ciddi müdahalelere maruz kalıyor. Rakibin sert müdahalelerinden dolayı top kaptırdığında benim takımım avantajlıyken geçiş veriyor. Trabzonspor'un hücum organizasyonlarında en etkili oyuncu Onuachu. Sadece bu maçla ilgili konuşmuyorum, çok ciddi müdahalelere maruz kalıyor. Bunlara uyarı ve kart verilmesi gerekiyor. Benim gündemim, Onuachu'nun aksiyon alanlarındaki müdahalelerine futbol oyun kuralları içerisinde kartsa kart, uyarıysa uyarı. Bizim gündemimizin bu olması lazım."

"EKSİKLERİMİZ VAR"

"Eleştiriyi her zaman kabul ediyorum. Öğrenmeyi çok isteyen biriyim, bu hayatımın sonuna kadar devam edecek. Eksiklerimiz var. Kadromuz bu. Bununla birlikte devre arasına kadar, sezon sonuna kadar gideceğimiz kadro bu. Beklentinin çok üzerinde bir şeyler yapabiliriz. Buna inancım tam."