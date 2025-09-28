CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Yok böyle bir gol

Yok böyle bir gol

Trabzonspor’un 2.01’lik forveti, Fatih Karagümrük karşısında uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek güzellikte bir gol attı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yok böyle bir gol

Trendyol Süper Lig'de Paul Onuachu fırtınası dinmiyor... 2.01 metre boyundaki Nijeryalı golcü, Fatih Karagümrük karşısında 35. dakikada sahne aldı, inanılmaz bir gole imza attı. Onuachu bordo-mavili takımın yeni transferi Wagner Pina'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinden harika bir röveşata ile topu ağlarla buluşturdu. 31 yaşındaki oyuncunun şık golü sosyal medyada gündem oldu.

BENZER GOLÜ KONYA'YA ATMIŞTI

Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından "Fizik kurallarını altüst eden adam: Ebere Paul Onuachu" paylaşımını yaptı ve zorluk derecesi yüksek golü kaydeden yıldız futbolcuya övgü yağdırdı. Deneyimli golcünün 2023'te Konyaspor'a sırtı dönük attığı enfes gol, dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Bu gol FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterilmişti. 45+8'de penaltıdan da ağları sallayan Onuachu ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Nijeryalı gol makinesi, deplasmanda 2 kez ağları havalandırarak Süper Lig kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

İÇGÜDÜSEL VURUŞ

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Onuachu golüyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Öncelikle gole bakmam gerekirdi, sizin hatırlatmanız da iyi oldu. Konyaspor'a attığım gol biraz daha iyiydi diyebilirim. Golü anlatmam gerekirse, içgüdüsel olarak yaptığım bir vuruştu."

L'pool maçı öncesi G.Saray'da kırmızı alarm!
Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
DİĞER
Domenico Tedesco'nun sözleşme şartları ortaya çıktı! İtalyan hocanın gidişi cep yakacak...
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Fenerbahçe'de yıldızlar tedirgin!
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 07:38
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! 01:20
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 01:20
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 01:20
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 01:20
İrfan Can için yönetim harekete geçecek! İrfan Can için yönetim harekete geçecek! 01:20
Daha Eski
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... 01:20
Gaziantep FK evinde geri döndü! Gaziantep FK evinde geri döndü! 01:20
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 01:20
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! 01:20
İşte Alvarez'in son durumu! İşte Alvarez'in son durumu! 01:20
Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! 01:20