Yok böyle bir gol

Trendyol Süper Lig'de Paul Onuachu fırtınası dinmiyor... 2.01 metre boyundaki Nijeryalı golcü, Fatih Karagümrük karşısında 35. dakikada sahne aldı, inanılmaz bir gole imza attı. Onuachu bordo-mavili takımın yeni transferi Wagner Pina'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinden harika bir röveşata ile topu ağlarla buluşturdu. 31 yaşındaki oyuncunun şık golü sosyal medyada gündem oldu.

BENZER GOLÜ KONYA'YA ATMIŞTI

Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından "Fizik kurallarını altüst eden adam: Ebere Paul Onuachu" paylaşımını yaptı ve zorluk derecesi yüksek golü kaydeden yıldız futbolcuya övgü yağdırdı. Deneyimli golcünün 2023'te Konyaspor'a sırtı dönük attığı enfes gol, dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Bu gol FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterilmişti. 45+8'de penaltıdan da ağları sallayan Onuachu ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Nijeryalı gol makinesi, deplasmanda 2 kez ağları havalandırarak Süper Lig kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

İÇGÜDÜSEL VURUŞ

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Onuachu golüyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Öncelikle gole bakmam gerekirdi, sizin hatırlatmanız da iyi oldu. Konyaspor'a attığım gol biraz daha iyiydi diyebilirim. Golü anlatmam gerekirse, içgüdüsel olarak yaptığım bir vuruştu."