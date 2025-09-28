Türkmen kararının arkasında durdu

Karagümrük-Trabzonspor maçında ilk yarının uzatma dakikalarında bordo-mavili ekip penaltı kazandı. 45+3'de Onuachu ceza sahası içinde Atakan tarafından formasından çekilince hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla monitöre gelen hakem Türkmen görüntüyü izledikten sonra kararında değişiklik yapmadı ve penaltının geçerli olduğuna hükmetti.
