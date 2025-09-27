Fatih Karagümrük 3-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer mücadeleyi 4-3'lük skorla kazanarak ligde 3 maç aradan sonra galip geldi. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 22:09 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 22:13
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Felipe Augusto, 35. ile 45+8. (P) dakikalarda Paul Onuachu ve 88. dakikada Danylo Sikan kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri ise 28. dakikada Tiago Çukur ve 90+1. ile 90+2. dakikalarda David Datro Fofana'dan geldi.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek ligde 3 maçın ardından galip geldi. Bordo-mavililer, ligdeki son galibiyetini 24 Ağustos tarihinde Antalyaspor'a karşı evinde almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı; Trabzonspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

