Fatih Karagümrük 3-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Felipe Augusto, 35. ile 45+8. (P) dakikalarda Paul Onuachu ve 88. dakikada Danylo Sikan kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri ise 28. dakikada Tiago Çukur ve 90+1. ile 90+2. dakikalarda David Datro Fofana'dan geldi.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek ligde 3 maçın ardından galip geldi. Bordo-mavililer, ligdeki son galibiyetini 24 Ağustos tarihinde Antalyaspor'a karşı evinde almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı; Trabzonspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.