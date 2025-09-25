CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 15:28 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 15:34
Trabzonspor'da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Bordo mavili kulüp tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 6. haftasında oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan oyuncumuz Mustafa Eskihellaç'ın, yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir."

4
