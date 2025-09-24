CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç sezona iyi başladı!

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç sezona iyi başladı!

Trendyol Süper Lig’de 6 hafta geride kalırken Trabzonspor’un sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı. İşte başarılı oyuncunun istatistikleri ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 16:36
Trabzonspor’da Mustafa Eskihellaç sezona iyi başladı!

Trabzonspor'un başarılı sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada ortaya koyduğu istatistiklerle geçen sezonun devre arasından itibaren sergilediği performansı şimdiden yakalamaya başladı. Eskihellaç, 6 maçta sahada 526 dakika süre alırken, bu maçların tamamında 11'de başladı. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe maçının 76'ncı dakikasında oyundan çıkarken, diğer maçların tamamında sahada kaldı. Eskihellaç, 6 maçta 1 asist yaparken, pas isabet oranı ve dripling başarı yüzdesinde geçen sezona göre yükseliş gösterdi. Hücumda geçen sezon olduğu gibi yine sorumluluk almaya devam eden başarılı futbolcu, savunmaya çabuk dönüşleriyle de dikkat çekti. Kanat bindirmeleri ve sürati ile dikkat çeken Eskihellaç, takımın hücum hattına dinamizm kazandırdı. FotMob verilerine göre bu süreçte 1 asist üreten oyuncu, maç başına şut, başarılı dripling ve pas isabet oranlarında da yükseliş kaydetti. Geçen sezonun ikinci yarısında bordo-mavili takıma dahil olan Mustafa Eskihellaç, 14 maçta 1191 dakika süre alarak, 2 asist üretmişti. Eskihellaç, ayrıca Türkiye Kupası'nda da 4 maçta forma giyerek 1 gol kaydetmişti.

TEKKE'NİN SİSTEMİNDE ÖNEMLİ ROL

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyun planında hücumcu beklerin önemine vurgu yapması, Eskihellaç'ın daha fazla sorumluluk almasını sağladı. Hücumda cesur oyunuyla dikkat çeken futbolcu, savunmada da dengeli performans sergileyerek takımın güvenini artırdı.

TARAFTAR UMUTLU

Trabzonspor taraftarları, geçen sezon iyi bir görüntü sergileyen Mustafa Eskihellaç'ın bu sezonki yükselişini sosyal medyada da gündeme taşıdı. Bordo-mavili camiada, oyuncunun istikrarlı performans göstermesi halinde takımın hücum hattının çok daha üretken olacağı görüşü öne çıkıyor.

