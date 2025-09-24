Online sistem çöktü

Trabzonspor'da ekonomik hamleler tüm hızıyla sürerken, kulüp üyelerini ilgilendiren kritik bir problem gündeme geldi. Son dönemde Black Card kampanyasıyla en az 5 bin euro'luk bağış kabul eden yönetim, önemli bir gelir elde etti. Ancak yaklaşan aralık kongresi öncesi aidat borçlarını ödemek isteyen üyeler, kulübün online ödeme sistemine erişemedi.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Sorunun çözülmemesi halinde çok sayıda üyenin kongrede oy kullanma hakkını kaybedeceği belirtiliyor. Kulüp üyeleri, online ödeme sistemindeki arızanın bir an önce giderilmesini ve mağduriyetin ortadan kaldırılmasını talep ediyor.

SON GÜN 31 EYLÜL

Tüzük gereği, 31 Eylül'e kadar aidat borcunu ödemeyen üyeler aralık ayındaki olağan kongrede oy kullanamayacak. Ancak en az 10 gündür devam eden teknik sorun nedeniyle pek çok üye aidatlarını yatıramıyor. Bu durum, oy hakkı bulunan binlerce Trabzonspor üyesini tedirgin ediyor.