CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Arda Kardeşler'in hakemliği bitiyor mu? Tüm gözler TFF'de

Arda Kardeşler'in hakemliği bitiyor mu? Tüm gözler TFF'de

Akyazı’da yaşanan skandal pozisyon Arda Kardeşler’in kariyerini bitirdi. Trabzonspor ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun sert çıkışının ardından gözler artık MHK’ye çevrildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Kardeşler'in hakemliği bitiyor mu? Tüm gözler TFF'de

Trendyol Süper Lig'de 6. haftada Trabzonspor ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmada yaşanan tartışmalı kararlar gündeme damga vurdu. Maçın hakemi Arda Kardeşler, 65. dakikada yaşanan skandal pozisyonla büyük tepki topladı. Bordo-mavili futbolcu Augusto'nun oyunu hızlı başlatmak istemesine önce izin veren Kardeşler, birkaç saniye sonra kararı değiştirerek pozisyonu iptal etti. Trabzonspor'un golle sonuçlanması muhtemelen bu atağını engelleyen Arda Kardeşler'in maç sonunda hakemliği sonlandırıldı.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamalarda yaşananların kabul edilemez olduğunu aktardı. Gece geç saatlerde kurmaylarıyla toplantı yaptığı öğrenilen Hacıosmanoğlu'nun MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan bu pozisyonun izahını istediği ve asla kabul edilemez olduğunu vurguladığı öğrenildi. Maçta atağı kesen Arda Kardeşler de TFF'ye davet edildi. Kendisine burada hakemliğinin sonlandırıldığı tebliğ edilecek. Aynı zamanda pozisyonu neden devam ettirmediği de sorulacak.

ARTIK GÖZLER TFF'DE

Hacıosmanoğlu'nun bugün hakem Arda Kardeşler ile görüşeceğini açıklaması sonrasında gözler federasyona çevrildi. Kamuoyunun beklentisi, yaşanan olayların ardından ciddi bir yaptırımın devreye sokulması. Türk futbolunda sıkça tartışılan hakem kararları, bu son gelişmeyle birlikte yeniden gündemin ilk sırasına oturdu. Trabzonspor cephesinde ise tepkiler dinmek bilmiyor. Bordo- mavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bu maçta yaşananların kabul edilebilir olmadığına birçok kez vurgu yaptı.

KONUŞMALAR YAYINLANACAK

Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında 65. dakikada yaşanan skandal pozisyonda hakemler arasındaki diyaloglar merak ediliyor. Arda Kardeşler'in direkt inisiyatif alarak mı pozisyonu durduğu yoksa yan hakemler, 4. hakem ya da VAR'dan mı bir müdahale geldiğine dair konuşmalar yayınlanacak.

MHK'DE DE DEĞİŞİM

Süper Lig'de son günlerde biriken hakem tartışmaları nedeniyle sadece Arda Kardeşler'in hakemliğinin bitirilmeyeceği, maçın hakem ekibinin ve MHK yönetiminin de değişikliğinin gündemde olduğu öğrenildi. Trabzonspor daha önce birçok kez açıklama yaparak, MHK'nin değiştirilmesi gerektiği konusunda çağrıda bulunmuştu.

F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or sahipleri belli oldu! Şaşırtan ‘Yeni Messi’ ifadesi…
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum!
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı 00:25
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! 23:59
F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! 23:59
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 23:59
Daha Eski
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! 23:59
F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! 23:59
F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! 23:59
Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 23:59
Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! 23:59
Samsun uzatmalarda kazandı! Samsun uzatmalarda kazandı! 23:59