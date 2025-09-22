Arda Kardeşler'in hakemliği bitiyor mu? Tüm gözler TFF'de

Trendyol Süper Lig'de 6. haftada Trabzonspor ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmada yaşanan tartışmalı kararlar gündeme damga vurdu. Maçın hakemi Arda Kardeşler, 65. dakikada yaşanan skandal pozisyonla büyük tepki topladı. Bordo-mavili futbolcu Augusto'nun oyunu hızlı başlatmak istemesine önce izin veren Kardeşler, birkaç saniye sonra kararı değiştirerek pozisyonu iptal etti. Trabzonspor'un golle sonuçlanması muhtemelen bu atağını engelleyen Arda Kardeşler'in maç sonunda hakemliği sonlandırıldı.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamalarda yaşananların kabul edilemez olduğunu aktardı. Gece geç saatlerde kurmaylarıyla toplantı yaptığı öğrenilen Hacıosmanoğlu'nun MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan bu pozisyonun izahını istediği ve asla kabul edilemez olduğunu vurguladığı öğrenildi. Maçta atağı kesen Arda Kardeşler de TFF'ye davet edildi. Kendisine burada hakemliğinin sonlandırıldığı tebliğ edilecek. Aynı zamanda pozisyonu neden devam ettirmediği de sorulacak.

ARTIK GÖZLER TFF'DE

Hacıosmanoğlu'nun bugün hakem Arda Kardeşler ile görüşeceğini açıklaması sonrasında gözler federasyona çevrildi. Kamuoyunun beklentisi, yaşanan olayların ardından ciddi bir yaptırımın devreye sokulması. Türk futbolunda sıkça tartışılan hakem kararları, bu son gelişmeyle birlikte yeniden gündemin ilk sırasına oturdu. Trabzonspor cephesinde ise tepkiler dinmek bilmiyor. Bordo- mavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bu maçta yaşananların kabul edilebilir olmadığına birçok kez vurgu yaptı.

KONUŞMALAR YAYINLANACAK

Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında 65. dakikada yaşanan skandal pozisyonda hakemler arasındaki diyaloglar merak ediliyor. Arda Kardeşler'in direkt inisiyatif alarak mı pozisyonu durduğu yoksa yan hakemler, 4. hakem ya da VAR'dan mı bir müdahale geldiğine dair konuşmalar yayınlanacak.

MHK'DE DE DEĞİŞİM

Süper Lig'de son günlerde biriken hakem tartışmaları nedeniyle sadece Arda Kardeşler'in hakemliğinin bitirilmeyeceği, maçın hakem ekibinin ve MHK yönetiminin de değişikliğinin gündemde olduğu öğrenildi. Trabzonspor daha önce birçok kez açıklama yaparak, MHK'nin değiştirilmesi gerektiği konusunda çağrıda bulunmuştu.