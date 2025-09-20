Fatih Tekke'den Okay Yokuşlu'nun yokluğunda flaş karar! İşte Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın 10 puanı bulunuyor. Son iki karşılaşmada Samsun ile 1-1 berabere kalan ve Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Fırtına yeniden galibiyet serisi elde etmek için bugün mutlaka kazanmak istiyor. Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Gaziantep FK ise 9 puana sahip.

TAKIMDA 5 EKSİK VAR

Gaziantep FK maçı öncesinde Fırtına'da önemli eksikler var. Cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, bugün forma giyemeyecek.

BUGÜNE KADAR HİÇ YENİLMEDİ

Trendyol Süper Lig'de bugün Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi. Bordo-mavili ekip, ligde yedinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 13'üncü karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 12 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

YAPAY ZEKA: FAVORİ TRABZON

Bordo mavili takım ile Gaziantep FK maçı öncesi bir tarafın kesin olarak kazanacağını söylemek oldukça zor. Futbolda her an her şey olabileceği için sonucu etkileyebilecek birçok faktör bulunuyor. Ancak, iki takımın mevcut durumunu ve genel performanslarını göz önüne alarak favorinin Trabzonspor olduğu ortada.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Trabzonspor, ligin ilk haftalarındaki performansı ile iyi bir grafik sergiledi. Yeni transferlerin takıma adaptasyon süreci devam ediyor ve henüz tam bir takım oyunu oturmuş değil. Ancak, kadro kalitesi ve bireysel yetenekler açısından Gaziantep FK'dan daha güçlü bir takım olduğu söylenebilir. Özellikle Andre Onana, Stefan Saviç ve Ernest Muçi gibi yeni isimlerin performansı, maçın sonucunda belirleyici olabilir. Ayrıca, Trabzonspor kendi sahasında oynayacağı için taraftar desteği de önemli bir avantaj sağlayacaktır.

GAZİANTEP FK'NIN DURUMU

Gaziantep FK ise teknik direktör Burak Yılmaz ile kendini buldu. Sınırlı bütçeyle kurulan kadrosu, Trabzonspor'un yıldızlarla dolu kadrosuna karşı zayıf kalabilir. Ancak Gaziantep FK'nın savunma disiplini ve hızlı hücumları, bordo mavililere zor anlar yaşatabilir. Futbolda her zaman büyük takımların güçlü kadroları kazanmaz, underdog (favori olmayan) takımların mücadeleci ruhu ve saha içi taktikleri de maçın kaderini değiştirebilir. Bu nedenle iki takım için de kritik bir maç.

SAHASINDA PUAN VERMEDİ

Fırtına, Gaziantep FK karşısında sahasında 6 maçta da galip gelerek rakibine puan şansı tanımadı. Bordo-mavililer, 2019- 20'de 4-1, 2020-21'de 1-0, 2021-22'de 3-0, 2022-23'te 3-2, 2023-24'te 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı. Fırtına, bu maçlarda 18 gol atarken 7 gol yedi.

OZAN MI SALİH Mİ OYNUYOR?

Fenerbahçe derbisinde sakatlığı nedeniyle oynayamayan Pina, Gaziantep FK maçında sağ bek pozisyonundaki yerine geri dönecek. Ancak orta sahada oynanan ilk maçta birlikte görev yapan Okay-Folcarelli ikilisi Okay'ın cezalı olması nedeniyle bozulacak. Bu pozisyonda Folcarelli'nin yanında Ozan'ın oynaması beklenirken, Salih Malkoçoğlu süprizi de yaşanabilir.

TEKKE'DEN TARAFTARA ÇAĞRI

Fatih Tekke, bugün Papara Park'ta oynanacak Gaziantep FK maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Tekke, oyuncularının sahada sergilediği gayreti taraftar desteğiyle daha da ileriye taşıyabileceklerini belirterek, "Taraftarımızın coşkusu ve desteği bize her zaman güç katıyor. Gaziantep karşısında da tribünlerin dolmasını istiyoruz. Onların enerjisi sahada oyuncularımıza yansıyor. Hep birlikte hedeflerimize yürümek için bu birlikteliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

HEDEF MİLLİ ARAYA DEK 3'TE 3

Fırtına, ekim ayındaki milli araya kadar 3 maç oynayacak ve bu 3 Süper Lig karşılaşmasının 2'si iç sahada. Bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek Karadeniz devi, ardından Karagümrük deplasmanına gidecek. Kayserispor maçı ise Papara Park'ta oynanacak. Hedef bu 3 maçtan 9 puan çıkarmak.

ONANA VE MUÇI SİFTAH YAPIYOR

Yeni transferler Onana ve Muçi, Fenerbahçe karşısında Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıkmıştı. İki oyuncu bugün Gaziantep sınavı ile ilk kez iç sahada taraftar ile buluşacak. Fatih Tekke'nin oyun planında önemli bir rolü olan Muçi'nin ilk maçtaki kötü görüntüsünden uzaklaşarak etkili bir oyun ortaya koyması bekleniyor.

OUALI'NİN SON MAÇI

Oulai, Bastia'da gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Son 3 karşılaşmada forma giyemeyen 19 yaşındaki merkez orta sahanın cezası Gaziantep FK sınavıyla sona erecek.

DEPLASMAN MAÇLARI

Fırtına, Gaziantep temsilcisi ile deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: ONANA, PINA, SAVIC, BATAGOV, MUSTAFA, FOLCARELLI, OZAN, ZUBKOV, MUÇI, OLAIGBE, ONUACHU

Gaziantep FK: BURAK, PEREZ, ABENA, TAYYİP TALHA, RODRIGUES, MELİH, KOZLOWSKI, SORESCU, MAXIM, OGÜN, LUNGOYI