Haberler Trabzonspor CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler!

CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler!

Trabzonspor Gaziantep FK maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak olan Trabzonspor Gaziantep FK maçı, hem puan tablosu hem de takımların son haftalardaki formu açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler, Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtını araştırıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 11:11
CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler!

Trabzonspor Gaziantep FK maçı öncesi bordo-mavililer 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı. Konuk ekip Gaziantep FK ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puanda bulunuyor. Her iki takım da zirve yarışından kopmamak adına bu maça büyük önem veriyor. Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Gaziantep FK maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Trabzonspor-Gaziantep FK maçını izlemek için tıklayınız.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı, 20 Eylül Cuma günü Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Trabzonspor'da önemli eksikler dikkat çekiyor. Cezalı olan Okay Yokuşlu ile birlikte sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Trabzonspor Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Boateng ve ağrıları süren Bayo maç kadrosunda yer almıyor. Bu eksikler, teknik direktörlerin sahaya süreceği 11'leri doğrudan etkileyebilir.

