CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Gaziantep FK muhtemel 11'ler!

Trabzonspor Gaziantep FK maçı öncesi bordo-mavililer 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı. Konuk ekip Gaziantep FK ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puanda bulunuyor. Her iki takım da zirve yarışından kopmamak adına bu maça büyük önem veriyor. Peki, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Gaziantep FK maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı, 20 Eylül Cuma günü Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Trabzonspor'da önemli eksikler dikkat çekiyor. Cezalı olan Okay Yokuşlu ile birlikte sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Trabzonspor Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Boateng ve ağrıları süren Bayo maç kadrosunda yer almıyor. Bu eksikler, teknik direktörlerin sahaya süreceği 11'leri doğrudan etkileyebilir.