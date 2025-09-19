CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı!

Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 20:46
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililerde kırmızı kart cezalısı olan Okay Yokuşlu, Gaziantep FK maçıyla cezası bitecek olan Christ Inao Oulai, antrenman eksiliği bulunan Benjamin Bouchouari ve tedavisi süren Cihan Çanak'ın forma giymesi beklenmiyor.

TRABZONSPOR RAKİBİNE YENİLMEDİ

Bu sezon evinde oynadığı maçları kaybetmeyen Trabzonspor, bugüne kadar Gaziantep FK'ya yenilmedi. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bu sezon evinde 3 maçı da kaybetmedi.

Bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı 12 maçta 8 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor attığı 26 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.

Yalçın'dan Paulista ve Necip açıklaması!
REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı: "Epik bir aşk hikayesi"
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı!
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli güreşçimiz Ahmet Yılmaz dünya üçüncüsü oldu! Milli güreşçimiz Ahmet Yılmaz dünya üçüncüsü oldu! 20:15
Yalçın'dan Paulista ve Necip açıklaması! Yalçın'dan Paulista ve Necip açıklaması! 19:26
İstanbulspor evinde 3 puanı 3 golle aldı! İstanbulspor evinde 3 puanı 3 golle aldı! 19:12
Iğdır FK deplasmanda galip! Iğdır FK deplasmanda galip! 19:08
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 18:09
Göztepe - Beşiktaş | CANLI Göztepe - Beşiktaş | CANLI 18:05
Daha Eski
3 puanın sahibi tek golle Serik Spor! 3 puanın sahibi tek golle Serik Spor! 16:43
G.Saray'da tarih açıklandı G.Saray'da tarih açıklandı 16:37
Beşiktaş: Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin! Beşiktaş: Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin! 16:34
F.Bahçe'de flaş gelişme! Saran'ın adaylığı... F.Bahçe'de flaş gelişme! Saran'ın adaylığı... 16:25
Rio Ave-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Ligi Rio Ave Porto maçı canlı yayın bilgisi! Rio Ave-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Ligi Rio Ave Porto maçı canlı yayın bilgisi! 16:21
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... 16:19