Kaptanlar işbaşında

Fenerbahçe derbisi sonrası Trabzonspor'da taraftarlar ve takım kenetlendi. Kadro içerisinde yer alan tecrübeli yıldızlar ön plana çıktı. Kadıköy'deki derbide kaptanlık bandını takan Stefan Saviç'in hem maç esnasındaki liderliği hem de maç sonundaki açıklamalarıyla takıma sahip çıkması takdir topladı. Daha takıma yeni takılmasına karşın Andre Onana'nın da liderliği ve tecrübesi pozitif katkı yaptı. Kamerunlu kaleci, şimdiden kadronun öne çıkan isimlerinden olduğunu gösterdi. Aynı zamanda Trabzonspor özel bir paylaşımla Fenerbahçe maçının devre arasındaki takım konuşmasını yayınladı. Andre Onana, adeta 40 yıllık Trabzonsporlu gibi takıma ve kırmızı kart gören Okay Yokuşlu'ya sahip çıkarak bir konuşma yaptı. Onana'nın, "Bu adam için bu maçı kazanmalıyız. Zor biliyorum ama yapmak zorundayız" sözleri dikkat çekti.