G.Antep biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'de 6. haftada 20 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile Papara Park'ta karşılaşacak Trabzonspor'da maçın biletleri dün itibarıyla satışa sunuldu. Biletlerin fiyatları 400 TL ile 5 bin 750 TL arasında değişiyor. Misafir tribün biletleri de 500 TL'den satışa çıktı.
