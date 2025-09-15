CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Yarışın dışına itildik

Yarışın dışına itildik

Tekke: Oyunu değerlendirme attığımız golün iptaline kadar, ondan sonrasını değerlendirmeye gerek yok. Beşinci hafta yarışın dışına itildik

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
Yarışın dışına itildik
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe müsabakasının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Ülkede futbol oynanmadığını dile getiren Tekke, "Oyunu değerlendirme attığımız golün iptaline kadar, ondan sonrasını değerlendirmeye gerek yok. Beşinci hafta yarışın dışına itildik. 3 puan kaybettik ama 3 puandan fazlasını kazandık. Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalıştı. İlk defa karşılaştığımız şey değil. Bu benim ve ekibimle alakalı değil! Ülkede futbol oynanmıyor, kaos var! Fenerbahçe-Galatasaray... Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor! Bize zaten hiç müsaade edilmiyor! Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, müsaade edilmedi. Allah rıza için birisi gelsin ve 'Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?' desin. Neden hep aynı takımlara karşı kaybediyoruz biz? Üzücü! Türk futbolu adına üzücü şeyler yaşanıyor" diye konuştu.
