Haberler Trabzonspor Türk futbolu kaybetti

Türk futbolu kaybetti

Kaptan Stefan Savic maç sonrası ateş püskürdü: Trabzonspor’un mağlubiyetinden bahsetmek imkansız. Eğer bir mağlubiyet varsa, bu Türk futbolunun mağlubiyetidir

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
Türk futbolu kaybetti

Savic, Fenerbahçe maçındaki yaşanan hakem hatalarına dikkat çekerek, "En büyük problemler sahada yaşanıyor" dedi. Savic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sorumlu kişiler harekete geçmezse, her yıl durum daha da kötüye gidecek. Sahada futbol oynanmadı; oynanmış bir futboldan söz edemeyiz. Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsetmek mümkün değil. Eğer bir mağlubiyet varsa, bu Türk futbolunun mağlubiyetidir. Bu nedenle maçla ilgili söylenecek tek bir kelime bile yok."

Çılgına döndü

Trabzonspor'un savunmacısı Savic, Okay Yokuşlu'nun gördüğü kırmızı kart sonrası hakem Ozan Ergün'e büyük tepki gösterdi. Karadağlı tecrübeli stoperin hakeme "Fenerbahçe forması giy" şeklinde işaret yaptığı görüldü.

