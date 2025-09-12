CANLI SKOR ANA SAYFA
Taha Şahin çalışması

Taha Şahin çalışması

Sağ beke hamle yapmak isteyen Trabzonspor, Çaykur Rizespor’dan Taha Şahin için mesai harcıyor. 24 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda görüşmeler sürüyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51
Taha Şahin çalışması

Trabzonspor, transfer doneminin son gununde Caykur Rizespor'dan Taha Şahin'in transferi icin bastırıyor. Sağ beke hamle yapmak isteyen bordo-mavililer, 24 yaşındaki yıldız konusunda resmi girişimlerini surduruyor. Caykur Rizespor'un Taha Şahin icin 2.5 milyon euroluk bonservis talep ettiği kaydedildi. Caykur Rizespor'la 2027'ye kadar sozleşmesi bulunan Taha, 2023'ten bu yana 76 resmi maca cıktı ve 13 asist yaptı.

SAMET'E İZİN YOK

Fırtına, Caykur Rizespor'dan Samet Akaydin'ı da kadrosuna katmak istiyor. Bordo-mavililer, milli stoper icin Caykur Rizespor'a resmi teklif sunsa da olumlu yanıt almadı. Caykur Rize'de teknik direktor İlhan Palut'un Samet'i takımda tutmak istediği aktarıldı.

SON DAKİKA
