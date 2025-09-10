CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Taha ve Samet

Bordo mavililer, Çaykur Rize’nin 24 yaşındaki sağ beki Taha Şahin ve 31 yaşındaki stoperi Samet Akaydin için teklif sundu. Yeşil-mavililer, 4-5 milyon euro talep etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Kaleci sorununu Manchester United'dan Andre Onana ile anlaşarak çözen Trabzonspor, yerli operasyonuna girişti. Karadeniz devinin hedefinde iki isim var. Komşu Çaykur Rizespor'dan sağ bek Taha Şahin ve stoper Samet Akaydin. Wagner Pina'nın sakatlanması sonrası sağ bek Gökhan Sazdağı için Kayserispor ile görüşen ama anlaşamayan bordo mavililer, 24 yaşındaki Taha için Rizespor'un kapısını çaldı. Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Taha, geçtiğimiz sezon 9 asist yaparak dikkat çeken bir isim. Yeşilmavili kulüp ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki futbolcunun market değeri 1.8 milyon euro.

CUMA GÜNÜ PERDE KAPANIYOR

Karadeniz devi, Çaykur Rize ile yaptığı görüşmelerde stoper Samet Akaydin'i de istedi. Savic ve Batagov ikilisi ile defans hattını oluşturan bordo mavililer, alternatif bir isimle bu bölgeyi güçlendirmeyi planlıyor. Aslen Trabzonlu olan Samet'in yeşil-beyazlı kulüp ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Market değeri 1.5 milyon euro olan 31 yaşındaki stoper daha önce birçok defa Fırtına'nın gündemine gelmiş bur futbolcu. Çaykur Rizespor'un iki futbolcu için 4-5 milyon euro bandında ücret istediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor. Bordo mavililerin hedefi transferin son günü cumaya kadar iki oyuncuyu almak.

