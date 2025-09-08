CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Artem Bondarenko takibi!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Artem Bondarenko takibi!

Trabzonspor'da hücum hattına bir takviye daha planlanıyor. Bordo mavililer, Shakhtar Donetsk’ten 25 yaşındaki Ukraynalı yıldız Artem Bondarenko’yu takip ediyor. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Artem Bondarenko takibi!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, hücum hattına takviye düşünüyor. Ernest Muçi hamlesiyle orta sahasını güçlendiren bordo-mavililer, şimdi gözünü Artem Bondarenko'ya çevirdi. Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'te forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir gündeminde tutan Karadeniz devi, 12 Eylül Cuma gününe kadar fırsat transferi için çalışacak. Bondarenko, Ukrayna Milli Takımı'nda oynuyor.

10 NUMARA VE KANAT

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Bondarenko, orta sahada 10 numarada ve hücum hattında kanatlarda forma giyiyor. 2020'den bu yana Ukrayna ekibinde 136 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 35 gol kaydederken, 25 de asist yaptı. Bu sezon da şimdiye kadar 12 resmi maçta sahaya çıkan Bondarenko, 1 gol, 2 asistle oynuyor. Ukraynalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor.

UKRAYNA AVANTAJI

Bordo-mavili takımda kadroda yer alan üç Ukraynalı yıldız Artem Bondarenko transferinde avantaj sağlıyor. Arseniy Batagov, Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan gibi Ukraynalı futbolcuların yer alması ve mutlu olmaları 25 yaşındaki yıldız için önemli bir detay oluyor.

ARDA TURAN'LA 4 MAÇ OYNADI

Shakhtar Donetsk'te bu sezon göreve başlayan Teknik Direktör Arda Turan, Artem Bondarenko'ya 12 resmi maçta 747 dakika süre verdi. 25 yaşındaki yıldızı hücumda adeta joker gibi kullanan Arda Turan hem orta saha hem de kanatlarda görevlendiriyor. 25 yaşındaki yıldız, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş'a karşı oynamıştı

REKLAM - Türk Telekom
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı
DİĞER
Andre Onana'da işlem tamam! Trabzonspor yeni kalecisine kavuşuyor...
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
Konya'da kabus gibi gece!
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi 07:19
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:55
Yamal'a Konya'da pasaport şoku! Yamal'a Konya'da pasaport şoku! 01:54
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı 01:18
Konya'da kabus gibi gece! Konya'da kabus gibi gece! 01:18
İşte E Grubu'nda güncel puan durumu İşte E Grubu'nda güncel puan durumu 01:18
Daha Eski
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 01:18
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! 01:18
Filenin Sultanları Dünya 2.'si Filenin Sultanları Dünya 2.'si 01:18
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! 01:18
Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! Çalhanoğlu'nun babasından flaş açıklama! 01:18
Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı 01:18