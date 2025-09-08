TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Artem Bondarenko takibi!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, hücum hattına takviye düşünüyor. Ernest Muçi hamlesiyle orta sahasını güçlendiren bordo-mavililer, şimdi gözünü Artem Bondarenko'ya çevirdi. Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'te forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir gündeminde tutan Karadeniz devi, 12 Eylül Cuma gününe kadar fırsat transferi için çalışacak. Bondarenko, Ukrayna Milli Takımı'nda oynuyor.

10 NUMARA VE KANAT

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan Bondarenko, orta sahada 10 numarada ve hücum hattında kanatlarda forma giyiyor. 2020'den bu yana Ukrayna ekibinde 136 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 35 gol kaydederken, 25 de asist yaptı. Bu sezon da şimdiye kadar 12 resmi maçta sahaya çıkan Bondarenko, 1 gol, 2 asistle oynuyor. Ukraynalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor.

UKRAYNA AVANTAJI

Bordo-mavili takımda kadroda yer alan üç Ukraynalı yıldız Artem Bondarenko transferinde avantaj sağlıyor. Arseniy Batagov, Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan gibi Ukraynalı futbolcuların yer alması ve mutlu olmaları 25 yaşındaki yıldız için önemli bir detay oluyor.

ARDA TURAN'LA 4 MAÇ OYNADI

Shakhtar Donetsk'te bu sezon göreve başlayan Teknik Direktör Arda Turan, Artem Bondarenko'ya 12 resmi maçta 747 dakika süre verdi. 25 yaşındaki yıldızı hücumda adeta joker gibi kullanan Arda Turan hem orta saha hem de kanatlarda görevlendiriyor. 25 yaşındaki yıldız, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş'a karşı oynamıştı