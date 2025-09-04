CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari şehre ayak bastı!

Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari şehre ayak bastı!

Trabzonspor'un Fransa ekibi Saint Etienne'den kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, Trabzon'a geldi. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 10:19 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 10:46
Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari şehre ayak bastı!

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen 23 yaşındaki Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'yi Trabzon'a getirdi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Benjamin Bouchouari'nin transfer sürecinde sona geldi. Dün İstanbul'a gelen ve burada sağlık kontrolünden geçen Faslı futbolcu, sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.

Trabzon'a gelişinin ardından açıklamalarda bulunan Bouchouari, "Burada olduğum için çok mutluyum. Antrenmanlara başlayacağım ve yakın zamanda formuma kavuşacağım. Görüşmeler başladığında çok mutlu oldum ve pozitif sonuçlanması beni gururlandırdı. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinden teklif almak çok önemliydi" dedi

"TARAFTARLARIMIZ BENİ ÇOK SEVECEK"

Oyun karakteriyle ilgili olarak ise 23 yaşındaki futbolcu, "Arka tarafa sarkan bir oyuncuyum, takım arkadaşlarım ve taraftarlar beni çok sevecek. Trendyol Süper Lig'i takip ettiğim bir lig ve Trabzonspor'un nasıl oynadığını biliyorum, bu da adaptasyon sürecimde etkili olacak. Yeni sezonda 8 numaralı formayı giyeceğim" dedi.

Benjamin Bouchouari daha sonra kendisini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

İŞTE O ANLAR

