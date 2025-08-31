CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor - Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Karadeniz derbisine sahne olacak haftada hata yapmak istemeyen Fırtına, milli araya 4'te yaparak gitmeyi hedefliyor. Samsunspor ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak istiyor. Trabzonspor - Samsunspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 21:25
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavili ekip, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam ederek milli araya 4'te 4 ile girmeyi hedefliyor.

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak istiyor.

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Folcarelli Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Yunus, Ntcham, Makoumbou, Emre, Musaba, Mouandilmadji

FIRTINA'DA HEDEF 4'TE 4

Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapan Trabzonspor, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Fatih Tekke yönetiminde Samsunspor karşısında da kazanmayı hedefleyen Fırtına 4'te 4 yaparak milli araya girmeyi amaçlıyor.

KARADENİZ DERBİSİNDE 55. RANDEVU

Trabzonspor ile Samsunspor, ligde 55. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 54 karşılaşmada bordo-mavililer büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, 32 galibiyet elde ederken, Samsunspor 11 kez kazandı. 11 maç berabere bitti.

TRABZONSPOR 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında Samsunspor'a karşı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, en son 2002-2003 sezonunda 1-0'lık skorla rakibine yenilmişti. Sonraki karşılaşmalarda ise ev sahibi takım; 2003- 2004'te 2-1, 2004-2005'te 3-0, 2005-2006'da 2-1, 2011-2012'de 4-0 ve 2023- 2024'te 2-1 galip geldi. Geçen sezonki mücadele ise 2-2'lik beraberlikle bitti.

FATİH TEKKE KARİYER REKORUNA KOŞUYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke, Samsunspor maçından galibiyetle ayrılması halinde, antrenörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini elde edecek. Tekke, bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezonun son haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 ve bu sezonun ilk 3 haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisi elde etti. Başarılı çalıştırıcı, Samsunspor'u da yenip 5 maçlık kariyer rekoru hedefliyor.

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Trabzonspor-Samsunspor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Serkan Çimen yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstleniyor.

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor-Samsunspor maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

