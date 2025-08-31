Trabzonspor - Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavili ekip, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam ederek milli araya 4'te 4 ile girmeyi hedefliyor.

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak istiyor.

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Folcarelli Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Yunus, Ntcham, Makoumbou, Emre, Musaba, Mouandilmadji

Trabzonspor - Samsunspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FIRTINA'DA HEDEF 4'TE 4

Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapan Trabzonspor, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Fatih Tekke yönetiminde Samsunspor karşısında da kazanmayı hedefleyen Fırtına 4'te 4 yaparak milli araya girmeyi amaçlıyor.

KARADENİZ DERBİSİNDE 55. RANDEVU

Trabzonspor ile Samsunspor, ligde 55. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 54 karşılaşmada bordo-mavililer büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, 32 galibiyet elde ederken, Samsunspor 11 kez kazandı. 11 maç berabere bitti.

TRABZONSPOR 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında Samsunspor'a karşı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, en son 2002-2003 sezonunda 1-0'lık skorla rakibine yenilmişti. Sonraki karşılaşmalarda ise ev sahibi takım; 2003- 2004'te 2-1, 2004-2005'te 3-0, 2005-2006'da 2-1, 2011-2012'de 4-0 ve 2023- 2024'te 2-1 galip geldi. Geçen sezonki mücadele ise 2-2'lik beraberlikle bitti.

FATİH TEKKE KARİYER REKORUNA KOŞUYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke, Samsunspor maçından galibiyetle ayrılması halinde, antrenörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini elde edecek. Tekke, bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezonun son haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 ve bu sezonun ilk 3 haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisi elde etti. Başarılı çalıştırıcı, Samsunspor'u da yenip 5 maçlık kariyer rekoru hedefliyor.

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Trabzonspor-Samsunspor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Serkan Çimen yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstleniyor.