Haberler Trabzonspor Trabzonspor 1-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisi 1-1 beraberlikle tamamlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 23:35 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 23:58
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavili ekibin golü 16. dakikada Paul Onuachu'dan gelirken, konuk ekibin golünü 88. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

İki takım da bu sezonki ilk puan kaybını yaşarken, Trabzonspor puanını 10'a çıkardı.

1 maçı eksik Samsunspor ise 7 puana yükseldi.

8'inci ⁠dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Olaigbe'nin şutunda yerden seken topu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

16'ıncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un ortasında, ceza sahası içinde bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

29'uncu ⁠dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Tomasson'un ayağıyla tamamlamak istediği topu çizgi önünde Onuachu, kafa ile uzaklaştırdı.

37'inci⁠ ⁠dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

49'uncu dakikada Soner Gönül'ün ortasında topla buluşan Musaba'nın şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

53'üncü dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Mouandilmadji kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldıktan sonra şutunu çekti. Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

53'üncü dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

62'nci dakikada rakiplerinde sıyrılarak ceza sahasına giren Onuachu'nun kaleci Okan Kocuk'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR kontrolü sonrası penaltı kararı iptal edildi.

89'uncu dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Musaba'nın ceza sahası içine attığı pasta, topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

TEKKE DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 1-0 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk 11'de değişiklik yapmayarak, aynı kadro ile sahaya çıktı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça yoğun ilgi gösterdi, tribünlerin tamamen doldu.

MİSAFİR TAKIM TRİBÜNLERİ DOLDU

Samsunspor için ayrılan misafir takım tribünlerinde Samsun gelen kalabalık grup maçı takip etti. Tribünlerin tamamı doldu.

