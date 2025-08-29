Trabzonspor'dan Ismael Bennacer harekatı! Transfer kararı...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Trabzonspor'da orta saha bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo mavililerin Milan'ın yıldız ismi Ismael Bennacer için teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 18:08
Trendyol Süper Lig'de 3'de 3 ile başlayan Trabzonspor'da diğer yandan transfer operasyonu sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan bordo mavililer rotasını orta saha bölgesine çevirmişti.

Transfer listesinde birçok yıldız isim bulunduran Trabzonspor'un Cezayirli orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı öğrenildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Ismael Bennacer için Milan'a teklif yaptı.

Haberde, bordo mavililerin orta saha oyuncusuyla henüz bir anlaşmaya yapmadığı ve oyuncu seçeneklerini değerlendirmek istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Ismael Bennacer bu sezon Milan ile resmi maça çıkmadı.

