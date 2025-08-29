Trabzonspor'dan Ismael Bennacer harekatı! Transfer kararı...

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 3'de 3 ile başlayan Trabzonspor'da diğer yandan transfer operasyonu sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan bordo mavililer rotasını orta saha bölgesine çevirmişti.

Transfer listesinde birçok yıldız isim bulunduran Trabzonspor'un Cezayirli orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı öğrenildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Ismael Bennacer için Milan'a teklif yaptı.

Haberde, bordo mavililerin orta saha oyuncusuyla henüz bir anlaşmaya yapmadığı ve oyuncu seçeneklerini değerlendirmek istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Ismael Bennacer bu sezon Milan ile resmi maça çıkmadı.