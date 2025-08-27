CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Savarino ısrarı! Katar ekibi de devrede

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Savarino ısrarı! Katar ekibi de devrede

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Süper Lig’e müthiş bir başlangıç yapan Trabzonspor, transferde de vites yükseltti. Brezilya temsilcisi Botafogo forması giyen Jefferson Savarino için girişimlerini hızlandıran bordo-mavililer, kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor şimdi 28 yaşındaki Venezuelalı yıldızı ikna etmeye çalışıyor. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da Savarino ısrarı! Katar ekibi de devrede

Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan Trabzonspor, transferde de hareketli günler geçiriyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda takıma 10 numara kazandırmak için çalışmalara başlayan bordomavili yönetim, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Botafogo forması giyen 28 yaşındaki Venezuelalı Jefferson Savarino için kulübüyle her konuda anlaşmaya varan bordo-mavililer, oyuncu ile temaslara başladı. Brezilya basınına göre iki kulüp 5-6 milyon euro seviyesinde anlaşma sağladı.

EL-RAYYAN DA TALİP OLDU

Oyuncunun ise Trabzonspor dışında da talipleri bulunuyor. Katar ekibi El-Rayyan da ofansif orta saha ile yakından ilgileniyor. El-Rayyan seçeneğinde Savarino'yu cezbeden faktörler öne çıkıyor. Takımda 4-5 Brezilyalı oyuncunun yanı sıra daha önce birlikte çalıştığı eski hocası da görev yapıyor. Trabzonspor ise oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Botafogo ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Savarino, geçen sezon 32 maçta forma giyerken 4 gol ve 6 asistlik önemli bir katkı sağladı.

BOTAFOGO'YU HER YERDEN SİLDİ!

Jefferson Savarino, kulübü Botafogo ile tamamen gemileri yakmış durumda. 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya profillerinden "Botafogo" ibaresini kaldırarak adeta ayrılığa yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlı yönetimin ise ekonomik gerekçelerle futbolcuyu satışa zorladığı belirtiliyor. Brezilya basınına göre Savarino, Katar temsilcisi El-Rayyan ya da Trabzonspor'a imza atacak. Botafogo'da kalma şansı pek olası gözükmüyor.

AUGUSTO'NUN DA MENAJERİ

Yeni transferlerden Felipe Augusto ile Savarino'nun menajerlerinin aynı olması Jefferson Savarino transferinde bordomavili kulübün elini güçlendiriyor. Oyuncu ile görüşmelerde zorluk yaşaması beklenmeyen Trabzonspor, yapacağı görüşmelerin ardından bu hafta Savarino'yu sonuçlandırmak istiyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
