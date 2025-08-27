Trabzonspor hatasız oynadı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Karadeniz Fırtınası sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta istatistikleriyle ön plana çıktı. Bordo-mavililer, rakibine göre daha yüksek pas isabet oranıyla dikkat çekti. 451 pasın 388'inde isabet sağlayan Trabzonspor, yüzde 86'lık oran yakaladı. Özellikle Batagov (68/59 pas) ve Savic (73/61 pas) oyunu yönlendiren isimler oldu.

HAVA HAKİMİYETİ

Trabzonspor, hava toplarında da Antalyaspor'a karşı üstünlük kurdu. Maçtaki 35 hava topunun 25'ini kazanan bordomavililer yüzde 71'lik bir başarı oranı yakaladı. Bu istatistik, savunmada rakibe gol şansı tanınmamasında kritik rol oynadı.

ZUBKOV ETKİSİ

Bordo-mavili takımın yıldızı Zubkov, takımın hücum organizasyonlarında önemli bir paya sahip. Kasımpaşa önünde oyuna girdikten sonra Augusto'nun attığı golü hazırlayan Zubkov, Antalya mücadelesinde ise 7 isabetli orta yaparak forvetleri besledi.