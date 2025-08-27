CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor hatasız oynadı

Trabzonspor hatasız oynadı

Karadeniz Fırtınası sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta istatistikleriyle ön plana çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor hatasız oynadı

Karadeniz Fırtınası sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta istatistikleriyle ön plana çıktı. Bordo-mavililer, rakibine göre daha yüksek pas isabet oranıyla dikkat çekti. 451 pasın 388'inde isabet sağlayan Trabzonspor, yüzde 86'lık oran yakaladı. Özellikle Batagov (68/59 pas) ve Savic (73/61 pas) oyunu yönlendiren isimler oldu.

HAVA HAKİMİYETİ

Trabzonspor, hava toplarında da Antalyaspor'a karşı üstünlük kurdu. Maçtaki 35 hava topunun 25'ini kazanan bordomavililer yüzde 71'lik bir başarı oranı yakaladı. Bu istatistik, savunmada rakibe gol şansı tanınmamasında kritik rol oynadı.

ZUBKOV ETKİSİ

Bordo-mavili takımın yıldızı Zubkov, takımın hücum organizasyonlarında önemli bir paya sahip. Kasımpaşa önünde oyuna girdikten sonra Augusto'nun attığı golü hazırlayan Zubkov, Antalya mücadelesinde ise 7 isabetli orta yaparak forvetleri besledi.

F.Bahçe'den Catamo'ya dev teklif!
Akanji transferinde flaş gelişme!
DİĞER
Benfica’dan Fenerbahçe maçı öncesi karar! Kerem Aktürkoğlu bunu beklemiyordu
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
F.Bahçe'de hedef Devler Ligi!
G.Saray'da Barış Alper zirvesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo transferinde kriz! Zaniolo transferinde kriz! 00:24
Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! 00:24
G.Saray Bissouma'da sona yakın! G.Saray Bissouma'da sona yakın! 00:24
Bruno Lage'den Kerem açıklaması! Bruno Lage'den Kerem açıklaması! 00:24
Tiago Djalo İstanbul'a geldi! Tiago Djalo İstanbul'a geldi! 00:24
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:24
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! 00:24
G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! 00:24
F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı 00:24
Cuesta transferine iptal şoku! Cuesta transferine iptal şoku! 00:24
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:24
Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:24