Adım adım zirveye

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, 1-0 kazandı. Ligde 3'te 3 yapan Fırtına, muazzam bir sezon başlangıcı yaptı. Trabzonspor'un galibiyet golü 39'da Stefan Savic'in şık kafa vuruşuyla geldi. Bu galibiyetle beraber bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan bu yana en iyi lig açılışına imza attı. Karadeniz devi, şampiyonlukla kapattığı 2021-22 sezonunda da ilk 3 haftada 3 galibiyet almıştı.

GOL YEMEDEN KAZANIYOR

Maçın kinci yarısında kaptan Uğurcan kurtarışlarıyla öne çıkarken savunmada hata yapmayan Trabzonspor geçen sezondan bu yana Süper Lig'de üst üste dördüncü maçında gol yemeden kazandı. Fatih Tekke ve ekibi aynı zamanda Süper Lig'e en iyi başlangıç yapan takımlar arasında öne çıktı. Fire vermeden yoluna devam eden Trabzonspor, zirve yolundaki iddiasını ortaya koydu. Bordo-mavililer 9 puan toplarken rakip filelere 3 gol gönderdi.

1-0'LIK SERİ

Bordo-mavililer, 1962-63'te Beykoz ve 2001-02'de İstanbulspor'dan sonra 1-0'lık serilerle sezona başlayan ilk takım oldu.

TRABZONSPOR-KOCAELİSPOR 1-0

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR 0-1

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR 1-0

4 MAÇLIK SERİ

Bordo-mavili takım geçtiğimiz sezonun son haftasındaki Antalyaspor ile bu sezonun ilk 3 haftadaki Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor maçlarını galip bitirdi, 4 maçlık seri elde etti. Fırtına, 4 maçı da gol yemeden kazandı. Trabzonspor, toplamda ise Süper Lig'de son 6 maçını kaybetmedi.

SAVIC'TEN İLK GOL

Stefan Savic, Trabzonspor formasıyla ilk golünü Antalyaspor'a attı. Karadağlı stoper, geçen sezon geldiği bordomavililerde, 23. resmi maçında golle tanıştı. Savic ayrıca 2021'den bu yana ilk kez gol attı.

BU SEFER RAKİPLER

Antalyaspor'da Abdülkadir Ömür ve Poyraz Yıldırım, Trabzonspor'a rakip oldu. Bordo- mavili takımın altyapısından yetişen iki isim Antalyaspor formasıyla sahaya çıktı. Abdülkadir ilk 11'de başlarken Poyraz 75'te oyuna girdi. Abdülkadir ve Poyraz, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.