CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Adım adım zirveye

Adım adım zirveye

Bordo-mavililer, Antalyaspor engelini Savic ile geçti. Fırtına, şampiyonluk yaşadığı 2021-22’den bu yana ilk kez sezona 3’te 3 yaparak girdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adım adım zirveye

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, 1-0 kazandı. Ligde 3'te 3 yapan Fırtına, muazzam bir sezon başlangıcı yaptı. Trabzonspor'un galibiyet golü 39'da Stefan Savic'in şık kafa vuruşuyla geldi. Bu galibiyetle beraber bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan bu yana en iyi lig açılışına imza attı. Karadeniz devi, şampiyonlukla kapattığı 2021-22 sezonunda da ilk 3 haftada 3 galibiyet almıştı.

GOL YEMEDEN KAZANIYOR

Maçın kinci yarısında kaptan Uğurcan kurtarışlarıyla öne çıkarken savunmada hata yapmayan Trabzonspor geçen sezondan bu yana Süper Lig'de üst üste dördüncü maçında gol yemeden kazandı. Fatih Tekke ve ekibi aynı zamanda Süper Lig'e en iyi başlangıç yapan takımlar arasında öne çıktı. Fire vermeden yoluna devam eden Trabzonspor, zirve yolundaki iddiasını ortaya koydu. Bordo-mavililer 9 puan toplarken rakip filelere 3 gol gönderdi.

1-0'LIK SERİ

Bordo-mavililer, 1962-63'te Beykoz ve 2001-02'de İstanbulspor'dan sonra 1-0'lık serilerle sezona başlayan ilk takım oldu.

TRABZONSPOR-KOCAELİSPOR 1-0

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR 0-1

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR 1-0

4 MAÇLIK SERİ

Bordo-mavili takım geçtiğimiz sezonun son haftasındaki Antalyaspor ile bu sezonun ilk 3 haftadaki Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor maçlarını galip bitirdi, 4 maçlık seri elde etti. Fırtına, 4 maçı da gol yemeden kazandı. Trabzonspor, toplamda ise Süper Lig'de son 6 maçını kaybetmedi.

SAVIC'TEN İLK GOL

Stefan Savic, Trabzonspor formasıyla ilk golünü Antalyaspor'a attı. Karadağlı stoper, geçen sezon geldiği bordomavililerde, 23. resmi maçında golle tanıştı. Savic ayrıca 2021'den bu yana ilk kez gol attı.

BU SEFER RAKİPLER

Antalyaspor'da Abdülkadir Ömür ve Poyraz Yıldırım, Trabzonspor'a rakip oldu. Bordo- mavili takımın altyapısından yetişen iki isim Antalyaspor formasıyla sahaya çıktı. Abdülkadir ilk 11'de başlarken Poyraz 75'te oyuna girdi. Abdülkadir ve Poyraz, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Orta saha hamlesi! Devin Özek Almanya'ya gidiyor
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Icardi’nin sevgilisi China Suarez İstanbul’a aşık oldu! Türkçe öğrenmeye başladı
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
G.Saray Singo için resmi teklifini iletti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35
Amed, Sivas’ı puansız yolladı Amed, Sivas’ı puansız yolladı 01:34
Bolu’dan bir ilk Bolu’dan bir ilk 01:33
Pendik geri döndü Pendik geri döndü 01:32
Daha Eski
Almeida dönemi Almeida dönemi 01:30
Hatayspor kaçamadı Hatayspor kaçamadı 01:30
Josh Brownhill iddiası Josh Brownhill iddiası 01:28
Avni Aker’e anma mesajı Avni Aker’e anma mesajı 01:27
Pellegrini takibi Pellegrini takibi 01:25
Espanyol Mendy'yi istiyor Espanyol Mendy'yi istiyor 01:22