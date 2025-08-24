CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Fatih Tekke yönetiminde sezona 2'de 2 ile başlayan Fırtına, Akdeniz ekibine karşı serisini sürdürmek istiyor. Güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Trabzonspor'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Emre Belözoğlu ve öğrencileri ise zorlu Karadeniz deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, "Trabzonspor-Antalyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 09:44
Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Fatih Tekke yönetiminde sezona fırtına gibi giren bordo-mavililer, üst üste üçüncü galibiyetini alarak seriyi devam ettirmeyi amaçlıyor. Taraftarının büyük desteğini arkasına alacak Trabzonspor'da ilk 11'de kimin sahaya çıkacağı şimdiden merak konusu oldu. Akdeniz ekibi Antalyaspor ise genç teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde zorlu Karadeniz deplasmanından puan koparmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu

Antalyaspor: Abdullah, Streek, Veysel, Dzhikiya, Paal, Soner, Kaluzinski, Abdülkadir, Güray, Storm, Cvancara

Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçında Fırtına, iç saha avantajını kullanmak istiyor. Fatih Tekke yönetiminde sezona 2'de 2 yaparak başlayan bordo-mavililer, Akdeniz ekibine karşı serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

TRABZONSPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ANTALYASPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'de 3. haftada Trabzonspor deplasmanına çıkacak Antalyaspor sezona iyi bir başlangıç yaptı. Emre Belözoğlu'nun takımı, ligin ilk 2 haftasında 6 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, ilk 2 haftada 3 gol atıp, kalesinde bir gol gördü.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR ARASINDA 59. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugünkü maçla beraber Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH TEKKE'DEN ÖZEL UYARI

Teknik Direktör Fatih Tekke, Antalyaspor'la karşılaşacakları maç öncesi oyuncularına bazı uyarılarda bulundu. Tekke, ilk iki maçta alınan galibiyetlere rağmen bazı eksik ve hatalarının olduğunu, bunları düzeltmeleri gerektiğini vurguladı. Başarılı çalıştırıcı, taraftarları önünde bir galibiyet daha alarak seriye devam etmelerinin de önemine değindi.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORDO-MAVİLİLER KRİTİK MAÇA HAZIR

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Antalyaspor maçı hakemi Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek.

