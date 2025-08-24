Trabzonspor-Antalyaspor maçı izle | Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
🔥 Bugün ❤️💙— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 23, 2025
🆚 Hesapcom Antalyaspor
⏰ 19.00
🏟 Papara Park
📲 #TSvANT@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/qzZbgN2b0M
🎯 https://t.co/2Gkf7JxoMo Antalyasporumuz, 2025-2026 Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.— Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) August 23, 2025
🗓 24 Ağustos 2025, Pazar
🏟 Papara Park, Trabzon
⏱️ 19.00
👤 Ali Yılmaz
📺 beIN Sports 1#AkreplerinMaçıVar pic.twitter.com/9c7vuHsaH2