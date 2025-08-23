Sanches’ten vazgeçildi

Trabzonspor, Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in transferinden vazgeçti. Bordo-mavililer, bonservisi PSG'de olan 28 yaşındaki futbolcunun güncel sağlık raporunu önceki gün talep etmişti. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Sanches'in sakatlık geçmişi ve sağlık durumu nedeniyle transferin yüksek risk taşıdığı kanaatine varıldı. Bu sebeple Trabzonspor yönetimi transferden vazgeçti. Renato Sanches'in kariyerine Yunanistan'da devam etmesi bekleniyor. Tecrübeli yıldızın, Panathinaikos ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.