Oulai imzaladı

Bordo-mavililer, Christ Inao Oulai ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor, 19 yaşındaki orta sahanın bonservisi için Fransız kulübü Bastia’ya 4 taksitle 5.5 milyon euro ödeneceğini aktardı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Trabzonspor, Christ İnao Oulai transferini duyurdu. Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" denildi. Oulai ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Karadeniz devi, Fildişi Sahilli orta saha için de Bastia'ya 4 taksit halinde 5.5 milyon euro bonservis ödeneceğini açıkladı. Ayrıca Fransız ekibine bir sonraki transferde de yüzde 20 pay verileceği kaydedildi.

DİDİER DROGBA DA TAKİPTE

Afrika futbolunun ve ülkesi Fildişi Sahili'nin unutulmaz efsanelerinden Didier Drogba, Trabzonspor'un yeni hamlesi Christ İnao Oulai'yi yakından takip ediyor. Oulai'nin gelecekte Fildişi Sahili Milli Takımı'na önemli katkılar vermesini isteyen Drogba, 19 yaşındaki orta sahanın gelişimini sürekli izliyor

