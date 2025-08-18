Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Kasımpaşa - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet alarak 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Şota Arveladze yönetiminde sahaya çıkacak Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Mücadelede ilk 11'ler de açıklandı. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Winck, Mortadha, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali Yavuz, Fall, Gueye

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Edin Visca, Augusto, Olaigbe, Onuachu

FIRTINA'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fırtına, Kocaelispor galibiyetinin ardından Kasımpaşa karşısında da kazanmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Trabzonspor, İstanbul deplasmanında puanını 6'ya çıkartmanın yollarını arayacak.

KASIMPAŞA İLE TRABZONSPOR ARASINDA 33. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki takım lig tarihinde 33. kez birbirine rakip olacak. Bugüne kadar oynanan 32 maçta bordo-mavililer 14 galibiyet aldı. Kasımpaşa 8 kez kazandı, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu süreçte 57 gol atarken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.

ŞOTA ARVELADZE İLE FATİH TEKKE KARŞI KARŞIYA

Bir dönem Trabzonspor'da aynı takımda forma giyen Fatih Tekke ve Şota Arveladze rakip oluyor. Trabzonspor'u çalıştıran Fatih Tekke, Kasımpaşa'nın teknik patronu Şota Arveladze'ye konuk olacak. Bordo-mavili kulübün tarihinde en çok gol atan futbolcular arasında bulunan iki unutulmaz isim teknik direktör olarak sahada yer alacak.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında İstanbul'da oynanan 16 maçın 6'sında bordo-mavililer galip gelirken, 4 maçta ise yenildi. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Deplasmanda, Trabzonspor rakibine 28 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlar da ise Trabzon'da oynanan maç 2-2 bitirken, İstanbul'daki maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek.

TFF, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı VAR hakeminin Davut Dakul Çelik olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.