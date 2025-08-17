TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Porto'lu yıldızın peşinde! ABD kulüpleri de devrede

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo-mavililerin, Porto'nun 24 yaşındaki İspanyol yıldızı Ivan Jaime ile ilgilendiği öne sürüldü.

2028'e kadar Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunan genç futbolcunun piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. İddialara göre Jaime için ABD ve Kanada'dan da kulüpler devreye girmiş durumda. Böylece 3 kulüp oyuncunun transferi için yarış halinde.

Hem sol kanatta hem de merkez orta sahada görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcu için Trabzonspor'un, Porto ile zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralama formülü üzerinde görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Valencia'ya kiralanan Jaime, İspanyol temsilcisinde 10 resmi maçta forma giydi.