TRANSFER HABERİ: Emre Mor Süper Lig devine gidiyor!

Trendyol Süper Lig'de ilk karşılaşmasını Kocaelispora karşı oynayan ve galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak Nijerya asıllı kanat Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna katan bordo mavili ekip çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, Nwakaeme'nin sakatlanması sonrası kanat transferi isteyebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'den ayrılacak Emre Mor için bir girişim yapılmazken, Nwakaeme'nin sakatlığı sonrası 28 yaşındaki yıldızın gündeme gelebileceği öğrenildi. Yönetim kurulunun Fatih Tekke ile görüşüp karar vereceği belirtildi.