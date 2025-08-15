CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Emre Mor Süper Lig devine gidiyor!

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Süper Lig devine gidiyor!

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, Nwakaeme'nin sakatlanması sonrası kanat transferi isteyebileceği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 10:44
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Emre Mor Süper Lig devine gidiyor!
Trendyol Süper Lig'de ilk karşılaşmasını Kocaelispora karşı oynayan ve galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak Nijerya asıllı kanat Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna katan bordo mavili ekip çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, Nwakaeme'nin sakatlanması sonrası kanat transferi isteyebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'den ayrılacak Emre Mor için bir girişim yapılmazken, Nwakaeme'nin sakatlığı sonrası 28 yaşındaki yıldızın gündeme gelebileceği öğrenildi. Yönetim kurulunun Fatih Tekke ile görüşüp karar vereceği belirtildi.
REKLAM - Türk Telekom
Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti...
DİĞER
Beşiktaş tribünlerinden St.Patrick's maçında büyük tepki! Serdal Adalı'ya hoca çağrısı...
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
"Köy takımı hocaları..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 10:09
Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti... Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti... 09:38
F.Bahçe sezonu Göztepe'de açıyor F.Bahçe sezonu Göztepe'de açıyor 08:57
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor 08:46
"Köy takımı hocaları..." "Köy takımı hocaları..." 08:42
Bugünkü maçlar 15 Ağustos Cuma 2025 Bugünkü maçlar 15 Ağustos Cuma 2025 08:38
Daha Eski
Filistin'e destek Filistin'e destek 01:40
3 dakika dayandı! 3 dakika dayandı! 01:39
Ndidi tribünde Ndidi tribünde 01:38
9. saniyede penaltı şoku! 9. saniyede penaltı şoku! 01:37
Paulista’dan iki kritik hata Paulista’dan iki kritik hata 01:34
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:43