TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Andre Almeida bekleyişi!

Trabzonspor'un yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olan Andre Almeida için pazarlıklar kritik bir noktaya gelmiş durumda. Bordo-mavililer, Valencia ile yapılan son görüşmelerde teklifini 6 milyon euro artı bonuslara kadar yükseltti. Ancak İspanyol ekibi, 2022 yılında Benfica kulübünden 8 milyon euro'ya transfer ettiği 25 yaşındaki Portekizli orta saha için aynı rakamda ısrarcı olunca süreç tıkandı. La Liga ekibi Valencia ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldızın şu andaki market değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor.

İSTİKRARLI YAPISI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Takımdan ayrı çalışan Almeida, teklife sıcak baksa da kulüpler arasındaki fiyat farkı nedeniyle transfer bekleme dönemine girdi. Valencia'nın, ilerleyen günlerde bonservis talebinde esneklik göstermesi bekleniyor. Karadeniz devi diğer orta saha alternatiflerini gündemde tutarken, Almeida için de fırsat kollamaya devam edecek. Almeida, 2022'den bu yana forma giydiği Valencia'da istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 3 yılda 94 maça çıktı, 4 gol, 10 asist üretti.