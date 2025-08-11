CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan KAP açıklaması!

Trabzonspor'dan KAP açıklaması!

Trabzonspor, 31 Mayıs 2025 tarihli mali tablolarını KAP'a bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 00:15
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan KAP açıklaması!

Trabzonspor, 31 Mayıs 2025 tarihli mali tablolarını KAP'a bildirdi. Belirtilen tarih itibarıyla 5.907.570.145 TL borcun olduğu ve bu miktarın 3.143.000.000 TL'sinin bordo mavili kulübe sağlanan nakit girişi ile ödeneceği açıklandı.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI

Kamuoyuna Duyuru

Şirketimizin 31 Mayıs 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Söz konusu mali tabloların incelenmesi neticesinde, 30 numaralı dipnotta açıklanan 4.485.663.753.-TL tutarındaki ilişkili taraflara borçlar (kulübümüz uhdesindeki grup içi işlemlerden kaynaklı) ile enflasyon muhasebesi kaynaklı, nakit çıkışı gerektirmeyen 1.077.624.312.-TL ile dönen varlıklar kalemindeki 913.012.149.-TL tutarındaki değer kalemleri netleştirildiğinde, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 5.907.570.145 TL olduğu görülmektedir.

Ayrıca, 31 Mayıs 2025 tarihinden sonra 14 Temmuz 2025 tarihinde tamamladığımız sermaye artırımı ile grup içi katkılar hariç şirketimize 3.143.000.000.-TL net nakit girişi sağlanmıştır. Bu tutar, doğrudan şirketimizin net borç tutarından mahsup edilecektir.

Tekke: Galibiyeti hak ettik ama...
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!
DİĞER
Efsane pilotu kaybetmişti… Büyük aşkı İstanbul’u adım adım gezdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacak"
Robin van Persie: Tur şansımız %50
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erokspor ile Demirspor yenişemedi! Erokspor ile Demirspor yenişemedi! 00:25
Beşiktaş'ta zarar açıklandı! Beşiktaş'ta zarar açıklandı! 00:20
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Trabzonspor'dan KAP açıklaması! 00:15
Tekke: Galibiyeti hak ettik ama... Tekke: Galibiyeti hak ettik ama... 00:00
Onuachu: Uygulamak istediğimiz sistem... Onuachu: Uygulamak istediğimiz sistem... 23:55
Robin van Persie: Tur şansımız %50 Robin van Persie: Tur şansımız %50 21:39
Daha Eski
Fırtına galibiyetle başladı! Fırtına galibiyetle başladı! 21:23
Fatih Tekke'den transfer açıklaması! Fatih Tekke'den transfer açıklaması! 21:06
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 20:05
F.Bahçe'de zarar açıklandı! F.Bahçe'de zarar açıklandı! 19:58
F.Bahçe'de Feyenoord hazırlıkları tamam F.Bahçe'de Feyenoord hazırlıkları tamam 19:44
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... 19:40