Trabzonspor'dan KAP açıklaması!

Trabzonspor, 31 Mayıs 2025 tarihli mali tablolarını KAP'a bildirdi. Belirtilen tarih itibarıyla 5.907.570.145 TL borcun olduğu ve bu miktarın 3.143.000.000 TL'sinin bordo mavili kulübe sağlanan nakit girişi ile ödeneceği açıklandı.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI

Kamuoyuna Duyuru

Şirketimizin 31 Mayıs 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Söz konusu mali tabloların incelenmesi neticesinde, 30 numaralı dipnotta açıklanan 4.485.663.753.-TL tutarındaki ilişkili taraflara borçlar (kulübümüz uhdesindeki grup içi işlemlerden kaynaklı) ile enflasyon muhasebesi kaynaklı, nakit çıkışı gerektirmeyen 1.077.624.312.-TL ile dönen varlıklar kalemindeki 913.012.149.-TL tutarındaki değer kalemleri netleştirildiğinde, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 5.907.570.145 TL olduğu görülmektedir.

Ayrıca, 31 Mayıs 2025 tarihinden sonra 14 Temmuz 2025 tarihinde tamamladığımız sermaye artırımı ile grup içi katkılar hariç şirketimize 3.143.000.000.-TL net nakit girişi sağlanmıştır. Bu tutar, doğrudan şirketimizin net borç tutarından mahsup edilecektir.