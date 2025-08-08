TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Almeida'dan vazgeçmiyor! Kıran kırana pazarlık sürüyor

Trabzonspor'un 10 numara takviyesinde ilk sırada Andre Almeida yer alıyor. Ancak Valencia, bonservis isteğinde geri adım atmıyor. 2022-23'te 8 milyon Euro ödediği oyuncusunun bedelini çıkarmak isteyen İspanyol ekibi, teklifleri yetersiz buluyor. Sabah'ta yer alan habere göre Bordo mavililer, bu seviyeye çıkamasa da baskılarını sürdürüyor. Trabzonspor, transferde mutlu sona ulaşmak adına temaslarını sıklaştırdı.

ALMEIDA AYRILMAK İSTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi arzu ettiği Almeida için son bir görüşme daha yapılacak. İspanyol basınının iddiasına göre; Trabzonspor, bu transferde 6 milyon Euro seviyelerine yaklaştı. Arada ciddi bir rakamsal farklılık olmasına rağmen 25 yaşındaki Almeida'nın, kulübüne kırgınlığı nedeniyle Trabzonspor'un Valencia'ya baskı kurduğu belirtildi.