CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Almeida'dan vazgeçmiyor! Kıran kırana pazarlık sürüyor

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Almeida'dan vazgeçmiyor! Kıran kırana pazarlık sürüyor

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Andre Almeida'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin transferi tamamlamak için temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Almeida'dan vazgeçmiyor! Kıran kırana pazarlık sürüyor

Trabzonspor'un 10 numara takviyesinde ilk sırada Andre Almeida yer alıyor. Ancak Valencia, bonservis isteğinde geri adım atmıyor. 2022-23'te 8 milyon Euro ödediği oyuncusunun bedelini çıkarmak isteyen İspanyol ekibi, teklifleri yetersiz buluyor. Sabah'ta yer alan habere göre Bordo mavililer, bu seviyeye çıkamasa da baskılarını sürdürüyor. Trabzonspor, transferde mutlu sona ulaşmak adına temaslarını sıklaştırdı.

ALMEIDA AYRILMAK İSTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin kadroda görmeyi arzu ettiği Almeida için son bir görüşme daha yapılacak. İspanyol basınının iddiasına göre; Trabzonspor, bu transferde 6 milyon Euro seviyelerine yaklaştı. Arada ciddi bir rakamsal farklılık olmasına rağmen 25 yaşındaki Almeida'nın, kulübüne kırgınlığı nedeniyle Trabzonspor'un Valencia'ya baskı kurduğu belirtildi.

REKLAM - TOD
G.Saray Ederson için İngiltere'ye uçacak!
DİĞER
Anlaşma tamam, Galatasaray'ın yıldızı ayrılıyor! İşte Cimbom'un kazanacağı bonservis bedeli...
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Buruk'tan Osimhen ve Icardi'nin yokluğunda flaş karar!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solskjaer'den transfer sözleri! Solskjaer'den transfer sözleri! 01:33
İrlanda'da Beşiktaş'ın gecesi! İrlanda'da Beşiktaş'ın gecesi! 01:33
Beşiktaş Gazze'yi unutmadı! Beşiktaş Gazze'yi unutmadı! 01:33
Alvaro Morata Como'da! Alvaro Morata Como'da! 01:33
G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı! G.Saray'ın kamp kafilesi açıklandı! 01:33
Onuachu Kocaelispor maçında oynayacak mı? Onuachu Kocaelispor maçında oynayacak mı? 01:33
Daha Eski
Başakşehir geri döndü! Başakşehir geri döndü! 01:33
Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! 01:33
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu! 01:33
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 01:32
F.Bahçe'den Evander hamlesi! F.Bahçe'den Evander hamlesi! 01:32
Tadic'ten sürpriz takım seçimi! Tadic'ten sürpriz takım seçimi! 01:32