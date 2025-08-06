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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Andre Almeida için kıran kırana pazarlık!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Andre Almeida için kıran kırana pazarlık!

Valencia, Trabzonspor'un 25 yaşındaki Portekizli 10 numara Andre Almeida için sunduğu 3.5 milyon Euro’luk teklifi fiyat artırılmasını talep ederek geri çevirdi. Bordo mavililerde pazarlıklar sürüyor. İşte detaylar... | Son dakika TS transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Andre Almeida için kıran kırana pazarlık!

Fırtına, Suudi Arabistan ligi ekibi Al-Qadsiah forması giyen İspanyol orta saha Cameron Puertas için girişimlerde bulunmuştu. Ancak sonuç alamayınca rotasını İspanya'ya kırmıştı. Bordo mavililer, La Liga ekibi Valencia forması giyen Andre Almeida için resmi teklif sunmuştu. Ancak Valencia, Trabzonspor'un 1.76 boyundaki futbolcu için önerdiği 3.5 milyon euro'luk teklifi reddetti. Karadeniz devinin teklifi artırması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu, hem "10 numara" hem de "merkez orta saha" pozisyonlarında başarılı bir şekilde görev alabiliyor. Geride kalan sezonda Valencia ile toplam 41 maça çıkan Portekizli orta saha, 3 asistlik katkı sağladı ve % 88'lik pas isabet oranıyla dikkat çekti. Almeida'nın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve 3 yıllık imza atması bekleniyor.

KARİYERİNE BİR BAKIŞ

Kariyerine Vitoria altyapısında başlayan Almeida, 2016'da Vitória B takımına yükseldi ve burada 22 maçta forma giydi. 2022 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Valencia'ya transfer olan Almeida, burada şimdiye dek 94 maça çıktı ve 4 gol, 10 asist üretti. Toplamda 206 profesyonel maçta görev yapan Portekizli orta saha, 7 gol atıp 13 asist yaptı. En yüksek piyasa değerine 2023'te 20 milyon euro ile ulaşan Almeida'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

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