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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kuruluş yıl dönümü mesajı yayımladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kuruluş yıl dönümü mesajı yayımladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün 58’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 23:46 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 00:07
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kuruluş yıl dönümü mesajı yayımladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün 58'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Trabzonspor'un bir şehirden doğarak milyonların gönlünde taht kurduğunu söyledi. Başkan Ertuğrul Doğan, mesajında Trabzonspor'un kurulduğu ilk günden itibaren sadece bir spor kulübü olmadığını belirterek, "İnancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olmuştur Trabzonspor" dedi.

Doğan, kulübün tarihi boyunca elde ettiği başarıların Türk spor tarihinde eşsiz bir yer edindiğine dikkat çekerek, "Kazanılan şampiyonluklar, Avrupa'da elde edilen zaferler, altyapımızdan yetişen nice genç yetenek, farklı branşlardaki başarılarımız ve hepsinden önemlisi kulübüne sahip çıkan milyonlarca taraftarımızla birlikte yazdığımız bu büyük hikâye, 58 yıldır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'u ekonomik, sportif ve kurumsal anlamda daha güçlü bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Doğan, kulübün kuruluşunda emeği geçen tüm isimleri saygı ve minnetle andıklarını dile getirerek, "Onların açtığı yolda aynı inanç ve azimle yürümeye devam ediyoruz. Nice yıllara, nice zaferlere" diye konuştu.

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