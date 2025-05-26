Görüntü var ses yok

İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyan bordo-mavililer buna rağmen Samsunspor'un Emre Kılınç'ın 27. dakikada bulduğu golle 1-0 geriye düştü. Devre arasına geride giren Fatih Tekke'nin öğrencileri, ikinci yarıda maçı çevirmek adına gösterdiği çabalarının karşılığını biraz geç de olsa Pedro Malheiro'nun 86 ve 88'inci dakikalarda attığı iki golle aldı. Ancak Fırtına'nın üstünlüğü 1 dakika sürdü ve Samsunspor, Mouandilmadji ile bir kez daha skora dengeyi getirdi. Fırtına, bu sezon evindeki son maçtan 1 puan aldı.

PEDRO MALHEİRO EN SKORER BEK

KARADENİZ devinin sağ beki Malheiro bu sezonki altıncı golünü attı. Bodrum filelerini sarsan ardından Antalyaspor karşılaşmasında 3 gol atarak hat-trick yapan 24 yaşındaki sağ bek, dün de 2 kez sahne aldı. Malheiro, 2010 yılında bu yana Trabzonspor formasıyla en çok skor üreten bek oldu. Portekizli savunmacı, "Önümüzdeki yıl Trabzonspor'un hak ettiği yerlere gelmesi için iyi bir sezon olacak" dedi.

Bordo mavililer, sahasında Samsun ile oynadığı 27 maçın 21'ini kazandı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 3 karşılaşma berabere bitti.

BİZE HİÇ YAKIŞMADI

Okay Yokuşlu: "Ne yazık ki attığımız goller ne kadar güzelse yediğimiz goller de bize yakışmadı. Bu sezon istediğimiz gibi olmadı ama umarım gelecek sezon daha iyi olacak ve bir daha böyle bir sezon yaşamayacağız."

Dirençli bir takım

Mustafa Eskihellaç: "Öne geçtik ama bu sezonun başından beri gelen nasipsizlik… İkinci golü erken yedik ve koruyamadık. Önümüzdeki yıl daha güçlü daha dirençli bir Trabzonspor olacağız inşallah. Bu yıl hedefimiz kalmadı."

SİKAN GİRDİ VE ÇIKTI

UĞURCAN'ın sakatlığı yine Muhammet Taha Tepe korudu. Fatih Tekke, geçen hafta Banza ve Enis'in yokluğuna rağmen görev vermediği Sikan'ı dün forvete koydu. Ama ikinci yarının başında çıkarıp Banza'yı sahaya sürdü.

TEKKE'DEN 5 NEŞTER

Teknik direktör Fatih Tekke, Bodrum FK maçında görev yapan Arif Boşluk, Ozan Tufan, Lundstram, Cham ve Draguş'u dün Samsun sınavında yedek soyundurdu. Mendy, Vişça, Sikan, Mustafa Eskihellaç ve Folcaralli'yi sahaya sürdü.

CHAM, MENDY VE NWAKAEME CEZALI

Bordo mavililerde orta saha oyuncularından Cham, Mendy ve Nwakaeme, Samsun maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 3 futbolcu ligin son haftasında oynanacak Antalyaspor maçında görev yapamayacaklar.