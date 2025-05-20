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Haberler Trabzonspor Yükselen yıldız: Salih Malkoçoğlu

Yükselen yıldız: Salih Malkoçoğlu

Bordo-mavili formayla ilk kez ilk 11’de sahaya çıktığı Bodrum FK maçında kusursuza yakın performans ortaya koyan 20 yaşındaki ön libero tam not aldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Yükselen yıldız: Salih Malkoçoğlu

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve U19 takımının kaptanlığını yapan Salih Malkoçoğlu, Süper Lig'de ilk 11 siftahını Bodrum sınavında yaptı. Yeşil-beyazlı takım karşısında 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki futbolcu, sergilediği istikrarlı performansla teknik heyetten tam not aldı. 1.90 boyundaki futbolcu, 2018-19 sezonundan sonra Hüseyin Türkmen'in ardından takımın altyapısından yetişip bir lig maçına 11'de başlayarak 90 dakikayı tamamlayan ilk isim oldu.

İSTATISTIKLERI PARMAK ISIRTTI

Salıh Malkoçoğlu, Bodrum FK karşılaşmasında 95 kez topla buluştu, 3 kez atak kesti, % 94 pas isabet oranı yakaladı. 4'ü başarılı 6 uzun pas, 1 dripling, 5 top kapma, 4 top çalma, 3 uzaklaştırma ve 4'ü başarılı 6 hava topu mücadelesi kazanmayı başardı. Maçı 7.8 reyting ile tamamlayan Salih, esas mevkii orta saha olmasına rağmen stoperdeki performansıyla da göz doldurdu.

TEKNİK HEYET MEMNUN KALDI

Fatıh Tekke'nin şans verdiği Salih'in performansı, teknik ekipte memnuniyet yarattı. 20 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki süreçte daha fazla forma şansı bulması bekleniyor. Tekke, Salih'in performansıyla ilgili, "Bana göre hatasız oynadı. Bazen bir maç, bir an hayatınızı değiştirir" yorumunu yaptı.

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