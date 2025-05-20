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Haberler Trabzonspor Avrupa defteri kapandı

Avrupa defteri kapandı

Fırtına, Bodrum beraberliği ile sezonun bitimine 2 hafta kala Avrupa’ya gitme şansını da tamamen elden kaçırdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Avrupa defteri kapandı

Süper Lig'de bu sezon beklentilere karşılık veremeyen ve geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, Avrupa defterini de kapattı. Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer matematiksel olarak Avrupa'ya gitme şansını tamamen kaybederken, taraftarlarının hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. Trabzonspor, bu beraberlikle bitime puanını 47'ye çıkartarak 7'nci sırada yer aldı.

EN FAZLA 3 MAÇ

Bordo mavililer, şampiyonluk sezonundan sonra en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakaladı. Fırtına, 2022-23 sezonunda bir kez, 2023-24'te ise 2 kez üst üste 3 maçı kazandı. Bu dönem de bir kez peş peşe 3 maç galip gelme başarısı gösterdi. Ancak arkası gelmedi.

EN SON AVCI BAŞARMIŞTI

Fırtına, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek başladığı seride sırasıyla Kasımpaşa'yı 1-0, Konyaspor'u 2-1, Alanyaspor'u 4-0 ve Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

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