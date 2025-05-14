Hedef 10. kupa

Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Fırtına, Fatih Tekke ile kısa sürede finale yükselme fırsatı yakaladı. 47 yaşındaki hoca, 11 Mart'ta imza attıktan 44 gün sonra finale çıktı. Futbolculuk kariyerinde UEFA Kupası, Süper Kupa, Rusya Premier Lig şampiyonluğu, Rusya Kupası, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gibi birçok önemli başarıya imza atan Tekke, bu kez teknik direktör olarak kupa hedefliyor. Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor'la 3, Beşiktaş formasıyla ise 1 kez olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını bugün almaya çalışacak.

KISA SÜREDE IKINCI DERBI

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, sarı-kırmızılılar ile bu kez Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 9 defa mutlu sona ulaşan Trabzonspor, bu sezon 10. kez kupayı müzesine götürmenin peşinde. Fırtına ilk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'ı mağlup ederek kazandı. Bordomavililer; 1977-78'de Adana Demir, 1983-84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursa, 1994- 95'te G.Saray, 2002-03 ve 2003-04'te G.Birliği, 2009- 10'da Fenerbahçe, 2019- 20'de ise Alanya karşısında kupayı müzesine götürdü. 4 yıl aradan sonra aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.

DERBi KAZANAMIYOR

Bordo-mavililer, 2024 yılının ocak ayından itibaren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmalarda istediği sonuçları alamıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu takımlara karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023 tarihinde son olarak İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı.

16 KEZ FİNAL OYNADI

Fırtına, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a son saniye golüyle 3-2 kaybetmişti. Bordo- mavililer, Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynarken, 9 defa kupayı aldı. İlk şampiyonluğunu 1976-77 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanan Fırtına, toplamda 2 kez Beşiktaş'ı, 2 defa G.Birliği'ni, 1'er kez de G.Saray, Bursa, A.Demir, F.Bahçe ve Alanya'yı finalde mağlup etti.

FİNALE YENİLMEDEN GELDİ

A Grubu'nda ilk maçta sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek kupaya moralli bir başlangıç yapan Trabzonspor, deplasmanda ise İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz devi, gruptaki son maçında da evinde Çaykur Rize'yi 5-2 mağlup etti. Grubu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Bodrum FK'yı 3-2 ve yarı finalde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

BANZA DERBİLERİ SEVİYOR

Karadenız devinin bugün Galatasaray karşısında gol yollarındaki en önemli güvenceleri Simon Banza ile Oleksandr Zubkov olacak. Süper Lig'de 29 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu forvet, rakip fileleri 19 kez havalandırarak gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer aldı. Banza, kupadaki 5 maçta ise rakip fileleri 3 kez sarsarak bu alanda da takımının en fazla gol kaydeden oyuncusu oldu. Üç büyük rakibe de gol attı. Simon Banza, bu sezon büyük maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atma başarısı gösterdi. Demokratik Kongolu oyuncu, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduklarımaçlarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.

DRAGUŞ GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle son 4 lig karşılaşmasında forma giyemeyen Draguş da final öncesi geri döndü. Fatih Tekke'nin geldiği ilk andan itibaren kullanmaya çalıştığı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle vazgeçtiği Rumen forveti, kupa finalinde yedek kulübesinde oturtması ve ihtiyaç duyması durumunda forma vermesi bekleniyor.

HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu özlemini sonlandırmak istiyor. Bu üç takıma karşı 2024 yılını galibiyetsiz geçiren Karadeniz ekibi, 2025 yılında ise bu hasreti uzatmak istemiyor. Bordo-mavililer, bu takımlarla oynadığı son 9 maçta 8 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

HEDEF AVRUPA LİGİ

Galatasaray karşısında bu kez çok daha iştahlı ve farklı bir oyun izletmeyi hedefleyen Tekke, kötü geçen sezonda bordo-mavili taraftarlara bu kupayı armağan etmek amacında. Trabzonspor, kupayı kazanması halinde Avrupa biletini de cebine koyacak ve Avrupa Ligi'ne önümüzdeki sezon play-off aşamasından katılacak.

BÜYÜK SİLAH ZUBKOV

Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov son haftalardaki golcülüğüyle öne çıkıyor. Zubkov, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 11 maçta bordo-mavili takımın 19 golünün 7'sini kaydederek bu dönemdeki en golcü oyuncu oldu. Ukraynalı oyuncu, Süper Lig'de 12 maçta 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 gol kaydetmeyi başardı. Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalinde attığı gollerle takımının final yolculuğuna da önemli katkı yaptı. 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat, Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Bordomavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

DOĞAN İLE KUPADA İKİNCİ FİNAL

Trabzonspor, Göztepe'yi eleyerek kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi. Yöneticilik döneminde Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, finali kazanması halinde 26 Mart 2023'te seçildiği başkanlık görevi dönemindeki ilk kupa sevincini yaşamış olacak. Fırtına, geçen sezon kupa finalinde son dakika golüyle Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti.