Trabzonspor 10. Ziraat Türkiye Kupası zaferi için Galatasaray karşısında

Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bordo-mavili takım, sarı-kırmızılı takım karşısında hem 10. Türkiye Kupası'nı kazanmaya hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeye çalışacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.