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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor 10. Ziraat Türkiye Kupası zaferi için Galatasaray karşısında

Trabzonspor 10. Ziraat Türkiye Kupası zaferi için Galatasaray karşısında

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 13:43
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Trabzonspor 10. Ziraat Türkiye Kupası zaferi için Galatasaray karşısında

Gaziantep Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bordo-mavili takım, sarı-kırmızılı takım karşısında hem 10. Türkiye Kupası'nı kazanmaya hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeye çalışacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

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