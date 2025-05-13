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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Cihan Aydın tepkisi

Cihan Aydın tepkisi

Trabzonspor, kupa finaline Cihan Aydın’ın atanmasına çok sert tepki gösterdi: MHK’nın VAR toplantısına ‘En büyük Galatasaray’ kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen sözüm ona figüran bir ‘hakemdir!’

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Cihan Aydın tepkisi

Trabzonspor, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası finaline hakem Cihan Aydın'ın atanmasına çok sert tepki gösterdi. Bordo mavililer, sosyal medya hesabından 'Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor' başlıklı bir paylaşımda bulundu ve şu ifadelere yer verdi:

Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.

Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında "VAR tiyatrosu" sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir.

Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran?

MHK'nın VAR toplantısına "En büyük Galatasaray" kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona 'hakemdir!' Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir.

Maalesef TFF'de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir. Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir!

Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki; "Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur."

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