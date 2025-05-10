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Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Pedro Malheiro: Final maçı daha farklı olacak!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Pedro Malheiro: Final maçı daha farklı olacak!

Trabzonspor'da Pedro Malheiro, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 21:17
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Pedro Malheiro: Final maçı daha farklı olacak!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabnzonspor deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Bordo mavililerde Pedro Malheiro maçın ardından konuştu.

Pedro Malheiro: "Maça aslında iyi başladık. Galatasaray'ın oyun kurulumlarını engelledik Biz de aslında iyi bir oyun ortaya koyduk, istediklerimizi yaptık, fırsatlarımız da vardı. İlk golü biz atabilseydik maçı farklı bir havaya sokabilirdi. Ancak kaybettik. Şu an kaybettik. Düşünmemiz gereken final maçı. Bunlar iki farklı maç olacak. Final maçı daha farklı olacak. En iyi oyunla kupayı kazanacağımızdan eminim ben." dedi.

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