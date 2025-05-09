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Haberler Trabzonspor Papara Park dev maçta kapalı gişe

Papara Park dev maçta kapalı gişe

Trabzonspor'un yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya taraftarlar bir hayli ilgi gösterdi. Sezonun son derbi karşılaşması ve Trabzonspor için çok önemli olan bu maç öncesi satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi. Ayrıca misafir tribün biletlerinin tamamı da rakip takım taraftarları tarafından satın alındı. Trabzonspor taraftarları sezonun son derbisinin kazanılmasını arzuluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Papara Park dev maçta kapalı gişe

Trabzonspor'un yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya taraftarlar bir hayli ilgi gösterdi. Sezonun son derbi karşılaşması ve Trabzonspor için çok önemli olan bu maç öncesi satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi. Ayrıca misafir tribün biletlerinin tamamı da rakip takım taraftarları tarafından satın alındı. Trabzonspor taraftarları sezonun son derbisinin kazanılmasını arzuluyor.

KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Trendyol Süper Lig'de 35. haftada yarın saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin hakemi belli oldu. Dev karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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