Gençler iz bıraktı

Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Trabzonspor U19 Takımı, finalde Barcelona'ya yenilip turnuvadan ikinci ayrılmasına karşın bütün Türkiye, gençleri bağrına bastı. Genç oyuncular maçın ardından sahada gözyaşı döküp, büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor U19 Takımı'na taraflı-tarafsız her kesimden destek mesajları yayınlandı.

TEŞEKKÜRLER ÇOCUKLAR

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de genç oyuncuların Barcelona'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamlamasını gazetelere farklı manşetlerle taşıdı: Günebakış: Türkiye'nin gururusunuz, Taka: Türkiye sizinle gurur duyuyor, Karadeniz: Gönüllerimizin şampiyonusunuz, Ekspres: Teşekkürler çocuklar.

BİCAN'IN GÖZYAŞLARI

88'inci dakikada, bordomavili takımın karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Bican Tibukoğlu gol sevincini yaşayamazken; dakikalarca gözyaşı döktü. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen genç oyuncu bitiş düdüğü ile birlikte diğer arkadaşları gibi saha içinde büyük üzüntü yaşadı. Bican'ın attığı gol sonrası ekranlara yansıyan görüntüsü ise güne damga vurdu.

DİYARBAKIR'IN GURURU

Diyarbakır yerel basını, Trabzonspor U19 Takımı'nın Diyarbakırlı stoperi Arda Öztürk'ü UEFA Gençlik Ligi turnuvası boyunca sık sık manşetlerine taşıdı. Turnuva süresince gösterdiği istikrarlı performans ve savunmadaki liderliğiyle dikkatleri çeken Öztürk, Diyarbakır halkının gurur kaynağı haline geldi.

UEFA'DAN YEMEK

UEFA, final maçı sonrası Trabzonspor U19 ve Barcelona yönetimine birlikte onur yemeği verdi. Yemeğe Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı, futbolcular, teknik heyet ve Barcelona ekibi ve yöneticileri katıldı.