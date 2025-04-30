CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gençler iz bıraktı

Gençler iz bıraktı

Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Trabzonspor U19 Takımı, finalde Barcelona'ya yenilip turnuvadan ikinci ayrılmasına karşın bütün Türkiye, gençleri bağrına bastı. Genç oyuncular maçın ardından sahada gözyaşı döküp, büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor U19 Takımı'na taraflı-tarafsız her kesimden destek mesajları yayınlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençler iz bıraktı

Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Trabzonspor U19 Takımı, finalde Barcelona'ya yenilip turnuvadan ikinci ayrılmasına karşın bütün Türkiye, gençleri bağrına bastı. Genç oyuncular maçın ardından sahada gözyaşı döküp, büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor U19 Takımı'na taraflı-tarafsız her kesimden destek mesajları yayınlandı.

TEŞEKKÜRLER ÇOCUKLAR

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de genç oyuncuların Barcelona'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamlamasını gazetelere farklı manşetlerle taşıdı: Günebakış: Türkiye'nin gururusunuz, Taka: Türkiye sizinle gurur duyuyor, Karadeniz: Gönüllerimizin şampiyonusunuz, Ekspres: Teşekkürler çocuklar.

BİCAN'IN GÖZYAŞLARI

88'inci dakikada, bordomavili takımın karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Bican Tibukoğlu gol sevincini yaşayamazken; dakikalarca gözyaşı döktü. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen genç oyuncu bitiş düdüğü ile birlikte diğer arkadaşları gibi saha içinde büyük üzüntü yaşadı. Bican'ın attığı gol sonrası ekranlara yansıyan görüntüsü ise güne damga vurdu.

DİYARBAKIR'IN GURURU

Diyarbakır yerel basını, Trabzonspor U19 Takımı'nın Diyarbakırlı stoperi Arda Öztürk'ü UEFA Gençlik Ligi turnuvası boyunca sık sık manşetlerine taşıdı. Turnuva süresince gösterdiği istikrarlı performans ve savunmadaki liderliğiyle dikkatleri çeken Öztürk, Diyarbakır halkının gurur kaynağı haline geldi.

UEFA'DAN YEMEK

UEFA, final maçı sonrası Trabzonspor U19 ve Barcelona yönetimine birlikte onur yemeği verdi. Yemeğe Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı, futbolcular, teknik heyet ve Barcelona ekibi ve yöneticileri katıldı.

F.Bahçe'ye Vlahovic sürprizi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
CHP'li İBB'deki 560 milyarlık yolsuzlukta ikinci perde: 30 kişiye tutuklama talebi
G.Saray'a Morata şoku! Kalma şartı...
F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Final Four'da! F.Bahçe Beko Final Four'da! 01:37
PSG avantajı kaptı! PSG avantajı kaptı! 01:37
33. haftanın VAR kayıtları açıklandı 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı 01:37
F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! 01:37
G.Saray ve Terim transferde rakip! G.Saray ve Terim transferde rakip! 01:37
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart 01:37
Daha Eski
M. City'den Sara harekatı! M. City'den Sara harekatı! 01:37
G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu 01:37
Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... 01:37
G.Saray'a Sacha Boey müjdesi! G.Saray'a Sacha Boey müjdesi! 01:37
Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı 01:37
G.Saray'da Lunin ısrarı! G.Saray'da Lunin ısrarı! 01:37