Trabzonspor’da sakatlık şoku! Tim Jabol Folcarelli...

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, Fransız orta saha oyuncusunun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

Folcarelli'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair net bir süre verilmezken, tedavi sürecinin seyrine göre oyuncunun durumu yeniden değerlendirilecek.